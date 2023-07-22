Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стала известна сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль»

    «Зенит» согласился продать нападающего Малкома саудовскому «Аль-Хилялю».

    Как пишет «Матч ТВ» со ссылкой на издание R7, петербуржцы приняли предложение в размере 60 миллионов евро.

    Трансфер планируется завершить в начале следующей недели.

    • Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год по 3-летнему контракту.
    • Игрок забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Стоит отдавать»: Михаил Кержаков – о потенциальном уходе Малкома
    Семак объяснил отсутствие Малкома в старте «Зенита» на матч с «Пари НН» 6
    Все вокруг главной истории РПЛ этого лета: Малком действительно уедет в Саудовскую Аравию, а «Зенит» получит 50 млн? 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5403

      fakeid 20 секунд назад

      о чём я и писал ранее, что 50 - не конечная цифра. и 60, возможно, тоже. кусок прав на него оставят, или бонусы пропишут. в понедельник-вторник ждём зарева в тарасофке, гореть будет очень ярко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      JIEGEHDA 17 минут назад

      Ну 4 года помогал . +20 лямов будет ещё . Эх . Бизнес Бизнес . В такое то время продать игрока за 60 лямов . Это шикарно . Молодцы . Ещё Клаудиньо и ВЕНДЕЛ продадут . Будет под сотку идеально . А ещё Ренана за 25-30 . Эх а потом за 50 купить новых трёх молодых и так же делать бизнес .бабки

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15088

      R_a_i_n > JIEGEHDA 24 секунды назад

      Смешные вы *****))) Считаете денюжку ,к которой вы не имеете ни какого отношения) Да еще и радуетесь. Чему только?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3270

      ПалкоВводецъ (returned) 25 минут назад

      На такое боблище Зенит купит 2 топовых игроков не хуже, а может и лучше Малкома. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Петр C. 33 минуты назад

      ***** вам газпромовские мрази

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3270

      ПалкоВводецъ (returned) > Петр C. 24 минуты назад

      Это что тут за вошь кашляет?Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19165

      ilichkadr > Петр C. 21 минуту назад

      А чё так возбудился!? Тигру мяса не докладывают или забыли тебя спросить?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19165

      ilichkadr > Петр C. 19 минут назад

      Ну, обосрался, бывает...простим сию непредвиденную шалость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15088

      R_a_i_n 50 минут назад

      Пинда карьере...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3270

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 22 минуты назад

      Шо Райка твоя карьера под откос пошла? У вокзала на точку ставят? Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3624

      FRZZ > R_a_i_n 17 минут назад

      Пинда карьере пришла тогда когда он приехал в Россию.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15088

      R_a_i_n > R_a_i_n 9 минут назад

      Не ссы, радужный, твою точку оставят тебе... Твои хот-доги ждут тебя)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 