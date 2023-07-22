Стала известна сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль»

о чём я и писал ранее, что 50 - не конечная цифра. и 60, возможно, тоже. кусок прав на него оставят, или бонусы пропишут. в понедельник-вторник ждём зарева в тарасофке, гореть будет очень ярко!
«Зенит» согласился продать нападающего Малкома саудовскому «Аль-Хилялю».
Как пишет «Матч ТВ» со ссылкой на издание R7, петербуржцы приняли предложение в размере 60 миллионов евро.
Трансфер планируется завершить в начале следующей недели.
- Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год по 3-летнему контракту.
- Игрок забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.