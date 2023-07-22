Стала известна сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль»

«Зенит» согласился продать нападающего Малкома саудовскому «Аль-Хилялю».

Как пишет «Матч ТВ» со ссылкой на издание R7, петербуржцы приняли предложение в размере 60 миллионов евро.

Трансфер планируется завершить в начале следующей недели.