Сафонов назвал условие для перехода России в Азиатскую конфедерацию

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о потенциальном уходе РФС из Европы в Азию.
По его мнению, о таком сценарии стоит думать, если отстранение российских команд затянется на 10+ лет.
– Как смотрите на ситуацию со сборной – в сентябре точно играете с Катаром, второй соперник не определен.
– Даже не знаю – игры то отменяются, то назначаются. Если буду вызван, естественно, приеду. Но комментировать что-то тяжело, потому что не в курсе дела.
– Есть ли для вас разница, где играть сборной – в Азии или в Европе?
– Мне без разницы – куда повезут, туда поеду. Главное, чтобы вызывали, чтобы играл. Где и с кем – без разницы.
– А применительно к клубу? Готовы играть в азиатских клубных турнирах?
– Сейчас мы вообще без ничего, правильно? Тут тонкая грань. Не знаю, знает ли кто, есть ли у нас шансы вернуться в еврокубки. И что будет лучше – иметь маленькое, небольшое, но оно есть, пусть не всех устраивает или не иметь вообще ничего?
Если мы через 10-15 лет вернется в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии. Но никто не знает ответа, поэтому до сих пор никто никуда и не перешел.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.