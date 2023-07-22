Сафонов назвал условие для перехода России в Азиатскую конфедерацию

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о потенциальном уходе РФС из Европы в Азию.

По его мнению, о таком сценарии стоит думать, если отстранение российских команд затянется на 10+ лет.

– Как смотрите на ситуацию со сборной – в сентябре точно играете с Катаром, второй соперник не определен.

– Даже не знаю – игры то отменяются, то назначаются. Если буду вызван, естественно, приеду. Но комментировать что-то тяжело, потому что не в курсе дела.

– Есть ли для вас разница, где играть сборной – в Азии или в Европе?

– Мне без разницы – куда повезут, туда поеду. Главное, чтобы вызывали, чтобы играл. Где и с кем – без разницы.

– А применительно к клубу? Готовы играть в азиатских клубных турнирах?

– Сейчас мы вообще без ничего, правильно? Тут тонкая грань. Не знаю, знает ли кто, есть ли у нас шансы вернуться в еврокубки. И что будет лучше – иметь маленькое, небольшое, но оно есть, пусть не всех устраивает или не иметь вообще ничего?

Если мы через 10-15 лет вернется в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии. Но никто не знает ответа, поэтому до сих пор никто никуда и не перешел.