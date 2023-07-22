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    • Сафонов назвал условие для перехода России в Азиатскую конфедерацию

    Сафонов назвал условие для перехода России в Азиатскую конфедерацию

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о потенциальном уходе РФС из Европы в Азию.

    По его мнению, о таком сценарии стоит думать, если отстранение российских команд затянется на 10+ лет.

    – Как смотрите на ситуацию со сборной – в сентябре точно играете с Катаром, второй соперник не определен.

    – Даже не знаю – игры то отменяются, то назначаются. Если буду вызван, естественно, приеду. Но комментировать что-то тяжело, потому что не в курсе дела.

    – Есть ли для вас разница, где играть сборной – в Азии или в Европе?

    – Мне без разницы – куда повезут, туда поеду. Главное, чтобы вызывали, чтобы играл. Где и с кем – без разницы.

    – А применительно к клубу? Готовы играть в азиатских клубных турнирах?

    – Сейчас мы вообще без ничего, правильно? Тут тонкая грань. Не знаю, знает ли кто, есть ли у нас шансы вернуться в еврокубки. И что будет лучше – иметь маленькое, небольшое, но оно есть, пусть не всех устраивает или не иметь вообще ничего?

    Если мы через 10-15 лет вернется в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии. Но никто не знает ответа, поэтому до сих пор никто никуда и не перешел.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «РБ Спорт»

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