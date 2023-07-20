Петржела: «Я – легенда российского футбола, один из лучших тренеров в истории РПЛ»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил свою работу в России.

Сегодня чешскому специалисту исполнилось 70 лет.

«То, что меня поздравил «Зенит» с днем рождения, – чудо! Спасибо большое! Мне сегодня позвонил еще Владислав Радимов, тоже поздравил.

Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории, поэтому я согласен с таким званием.

Я тренировал «Зенит» тогда, когда у нас не было денег, а если бы они были – уверен, становились бы чемпионами России каждый год», – сказал Петржела и рассмеялся.