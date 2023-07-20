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  • Петржела: «Я – легенда российского футбола, один из лучших тренеров в истории РПЛ»

Петржела: «Я – легенда российского футбола, один из лучших тренеров в истории РПЛ»

20 июля 2023, 23:40
16

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил свою работу в России.

Сегодня чешскому специалисту исполнилось 70 лет.

«То, что меня поздравил «Зенит» с днем рождения, – чудо! Спасибо большое! Мне сегодня позвонил еще Владислав Радимов, тоже поздравил.

Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории, поэтому я согласен с таким званием.

Я тренировал «Зенит» тогда, когда у нас не было денег, а если бы они были – уверен, становились бы чемпионами России каждый год», – сказал Петржела и рассмеялся.

  • Чех возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
  • При нем команда выиграла Кубок Премьер-лиги.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (16)
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kvm
1689888545
петушела
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"supermax"
1689888751
Хорошо отметил...
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krkich12
1689897247
"Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории". Кто и когда его таким сделал?
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k611
1689908679
Скромность явно не его добродетель.
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Skull_Boy
1689910794
Ты олень, как и Семак
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Oldtrafford83
1689915630
Ты обычный старый пуховик))
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R_a_i_n
1689918716
Смешной дедушка!
Ответить
JTherry
1689920839
Петрушела - главный клоун "российского футбола"...)
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Ziklop
1689921740
лучший игрок в казино! игроков тоже тренировал в казино.
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zigbert
1689943320
С ним все ясно. Рассмеялся над своими же словами.
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