Петржела: «Я – легенда российского футбола, один из лучших тренеров в истории РПЛ»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил свою работу в России.
Сегодня чешскому специалисту исполнилось 70 лет.
«То, что меня поздравил «Зенит» с днем рождения, – чудо! Спасибо большое! Мне сегодня позвонил еще Владислав Радимов, тоже поздравил.
Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории, поэтому я согласен с таким званием.
Я тренировал «Зенит» тогда, когда у нас не было денег, а если бы они были – уверен, становились бы чемпионами России каждый год», – сказал Петржела и рассмеялся.
- Чех возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
- При нем команда выиграла Кубок Премьер-лиги.
Источник: «РБ Спорт»