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    • Петржела: «Я – легенда российского футбола, один из лучших тренеров в истории РПЛ»

    Петржела: «Я – легенда российского футбола, один из лучших тренеров в истории РПЛ»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил свою работу в России.

    Сегодня чешскому специалисту исполнилось 70 лет.

    «То, что меня поздравил «Зенит» с днем рождения, – чудо! Спасибо большое! Мне сегодня позвонил еще Владислав Радимов, тоже поздравил.

    Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории, поэтому я согласен с таким званием.

    Я тренировал «Зенит» тогда, когда у нас не было денег, а если бы они были – уверен, становились бы чемпионами России каждый год», – сказал Петржела и рассмеялся.

    • Чех возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
    • При нем команда выиграла Кубок Премьер-лиги.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.07.2023 23:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11579

      "supermax" 2 часа назад

      Хорошо отметил...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2357

      kvm 2 часа назад

      петушела

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