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    • Набабкин рассказал, как просил у Гинера деньги для покупки машины

    Набабкин рассказал, как просил у Гинера деньги для покупки машины

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о президенте московского клуба Евгении Гинере.

    «По бизнесу к Гинеру за советами не обращался. Но помню момент – захотел купить машину, а денег не хватало.

    Обратился к Гинеру: «Евгений Леннорович, поможете?» Он согласился, в счeт будущей зарплаты мне выплатили деньги, чтобы я смог машину купить.

    В чeм сила Гинера? В том, что создаeт семью. Он для нас как второй отец. Гинер всегда старается помогать.

    Помню, в сложные моменты приезжал на базу, собирал команду, мог рассказать жизненные анекдоты. Но их нельзя публиковать в интервью, то, что в команде – должно оставаться в команде», – заявил Набабкин.

    • Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года.
    • В июне он продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24.
    • Сейчас футболисту 36 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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