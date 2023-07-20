Набабкин рассказал, как просил у Гинера деньги для покупки машины

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о президенте московского клуба Евгении Гинере.

«По бизнесу к Гинеру за советами не обращался. Но помню момент – захотел купить машину, а денег не хватало.

Обратился к Гинеру: «Евгений Леннорович, поможете?» Он согласился, в счeт будущей зарплаты мне выплатили деньги, чтобы я смог машину купить.

В чeм сила Гинера? В том, что создаeт семью. Он для нас как второй отец. Гинер всегда старается помогать.

Помню, в сложные моменты приезжал на базу, собирал команду, мог рассказать жизненные анекдоты. Но их нельзя публиковать в интервью, то, что в команде – должно оставаться в команде», – заявил Набабкин.