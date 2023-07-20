Черчесов получит компенсацию за увольнение из «Ференцвароша»

Станислав Черчесов юридически оформил свой уход из «Ференцвароша».
Сегодня российский тренер подписал документы о расторжении контракта, действующего до 2024 года.
За досрочное прекращение сотрудничества Черчесов и члены его штаба получат компенсацию.
59-летний специалист останется в Будапеште еще на несколько дней, чтобы попрощаться с футболистами и передать дела сменщикам.
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
- Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.
Источник: «Спорт-Экспресс»