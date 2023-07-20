Черчесов получит компенсацию за увольнение из «Ференцвароша»

Станислав Черчесов юридически оформил свой уход из «Ференцвароша».

Сегодня российский тренер подписал документы о расторжении контракта, действующего до 2024 года.

За досрочное прекращение сотрудничества Черчесов и члены его штаба получат компенсацию.

59-летний специалист останется в Будапеште еще на несколько дней, чтобы попрощаться с футболистами и передать дела сменщикам.