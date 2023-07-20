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    • Черчесов получит компенсацию за увольнение из «Ференцвароша»

    Черчесов получит компенсацию за увольнение из «Ференцвароша»

    Станислав Черчесов юридически оформил свой уход из «Ференцвароша».

    Сегодня российский тренер подписал документы о расторжении контракта, действующего до 2024 года.

    За досрочное прекращение сотрудничества Черчесов и члены его штаба получат компенсацию.

    59-летний специалист останется в Будапеште еще на несколько дней, чтобы попрощаться с футболистами и передать дела сменщикам.

    • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.
    • «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
    • Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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