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    В руководстве «Зенита» возник конфликт из-за фанатов

    Инсайдер Иван Карпов рассказал о внутреннем в конфликте в «Зените». Поссорились председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор клуба Александр Медведев. Причина – болельщики.

    • Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.
    • Однако накануне «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.
    • В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

    «Некоторое время назад Медведев нашел компромисс с фанатами с виража, чтобы они могли поддержать команду на домашних кубковых матчах. Клуб был готов демонтировать сцену на «Газпром Арене», а на игры чемпионата возвращать ее на место. Первым должен был стать поединок с «Ахматом».

    Однако за три дня до Суперкубка предправления «Газпрома» Миллер вызвал Иваныча на ковер и разнес того в щепки за это решение. Есть мнение, что Алексею Борисовичу напели нехорошего силовики из столицы нашей необъятной родины. Мол, фанаты «Зенита» совсем оскотинели, слишком борзые и вообще не достойны возвращения на родной стадион.

    Медведев во время той встречи вдрызг разругался с шефом, психанул и даже взял отпуск до 27 июля в знак протеста против вмешательства Миллера. Это, правда, не помешало ему посетить победный матч за Суперкубок в Казани.

    Клуб в шоке от случившегося и, чтобы снять напряжение, не нашел ничего лучше, чем придумать официальную версию про невозможность успеть закончить демонтаж танцпола в означенный срок. Само собой в нее никто не поверил», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 21:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +353

      Айболид 10 минут назад

      Походу на газпромарену теперь будут хаживать только платные "болельщики" .

      0
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      Рейтинг: +3210

      ПалкоВводецъ (returned) 14 минут назад

      В мозгах у кого то конфликт, кто перепечатывает желтуху! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5696

      Питерский князь 19 минут назад

      Я болельщик, футбол и без фанатов можно посмотреть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23402

      Persona_non_Grata 53 минуты назад

      Статью надо было назвать - "Повесть о том как поссорились Александр Иванович с Алексеем Борисовичем" ! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      erybov1965 1 час назад

      Газпром и Миллер просто спонсоры,а Зенит-это просто российская команда,зарабатывающая деньги на покупку дорогих игроков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20996

      Cleaner > erybov1965 55 минут назад

      Зенит - ЗАРАБАТЫВАЮЩАЯ команда??? РЖУ ни могу!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +269

      erybov1965 > erybov1965 51 минуту назад

      Это была ирония.

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      Рейтинг: +353

      Айболид > erybov1965 9 минут назад

      Не поперхнись .

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      Рейтинг: +3210

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Какую только муйню не напишет желтизна. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +269

      erybov1965 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ну да,про Спартак все правда,а про Зенит "желтизна".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18969

      NewLife 1 час назад

      Главное бакланов не разгоняйте, они вместо болельщиков)

      4
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      Рейтинг: +2195

      Болотоход 1 час назад

      Валится помойка! Ваще стыдно!!

      1
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