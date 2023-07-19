В руководстве «Зенита» возник конфликт из-за фанатов

Инсайдер Иван Карпов рассказал о внутреннем в конфликте в «Зените». Поссорились председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор клуба Александр Медведев. Причина – болельщики.

Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.

Однако накануне «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.

В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

«Некоторое время назад Медведев нашел компромисс с фанатами с виража, чтобы они могли поддержать команду на домашних кубковых матчах. Клуб был готов демонтировать сцену на «Газпром Арене», а на игры чемпионата возвращать ее на место. Первым должен был стать поединок с «Ахматом».

Однако за три дня до Суперкубка предправления «Газпрома» Миллер вызвал Иваныча на ковер и разнес того в щепки за это решение. Есть мнение, что Алексею Борисовичу напели нехорошего силовики из столицы нашей необъятной родины. Мол, фанаты «Зенита» совсем оскотинели, слишком борзые и вообще не достойны возвращения на родной стадион.

Медведев во время той встречи вдрызг разругался с шефом, психанул и даже взял отпуск до 27 июля в знак протеста против вмешательства Миллера. Это, правда, не помешало ему посетить победный матч за Суперкубок в Казани.

Клуб в шоке от случившегося и, чтобы снять напряжение, не нашел ничего лучше, чем придумать официальную версию про невозможность успеть закончить демонтаж танцпола в означенный срок. Само собой в нее никто не поверил», – написал источник.