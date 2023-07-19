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В руководстве «Зенита» возник конфликт из-за фанатов

19 июля 2023, 21:19
8

Инсайдер Иван Карпов рассказал о внутреннем в конфликте в «Зените». Поссорились председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор клуба Александр Медведев. Причина – болельщики.

  • Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.
  • Однако накануне «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.
  • В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

«Некоторое время назад Медведев нашел компромисс с фанатами с виража, чтобы они могли поддержать команду на домашних кубковых матчах. Клуб был готов демонтировать сцену на «Газпром Арене», а на игры чемпионата возвращать ее на место. Первым должен был стать поединок с «Ахматом».

Однако за три дня до Суперкубка предправления «Газпрома» Миллер вызвал Иваныча на ковер и разнес того в щепки за это решение. Есть мнение, что Алексею Борисовичу напели нехорошего силовики из столицы нашей необъятной родины. Мол, фанаты «Зенита» совсем оскотинели, слишком борзые и вообще не достойны возвращения на родной стадион.

Медведев во время той встречи вдрызг разругался с шефом, психанул и даже взял отпуск до 27 июля в знак протеста против вмешательства Миллера. Это, правда, не помешало ему посетить победный матч за Суперкубок в Казани.

Клуб в шоке от случившегося и, чтобы снять напряжение, не нашел ничего лучше, чем придумать официальную версию про невозможность успеть закончить демонтаж танцпола в означенный срок. Само собой в нее никто не поверил», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (8)
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NewLife
1689791305
Главное бакланов не разгоняйте, они вместо болельщиков)
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erybov1965
1689792976
Газпром и Миллер просто спонсоры,а Зенит-это просто российская команда,зарабатывающая деньги на покупку дорогих игроков.
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Persona_non_Grata
1689793343
Статью надо было назвать - "Повесть о том как поссорились Александр Иванович с Алексеем Борисовичем" ! )))
Ответить
ScarlettOgusania
1689799528
"Миллер вызвал Иваныча на ковер" и Медведев разругался с Алёшей вдрызг?) однажды Медведа уже выперли из випов газпрёма...
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