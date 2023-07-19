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  • Фанаты «Зенита» обвинили руководство клуба в «скотском отношении»

Фанаты «Зенита» обвинили руководство клуба в «скотском отношении»

19 июля 2023, 19:31
12

Ультрас «Зенита» опубликовали заявление на фоне решения клуба не продавать билеты на фанатский вираж на кубковый матч против «Ахмата».

  • Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.
  • Однако накануне «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.
  • В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

«Вынуждены сообщить, что договорeнности с топ-менеджментом «Зенита» касаемо возвращения «Виража» на кубковую игру с «Ахматом» оказались пустыми словами со стороны клуба.

Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам.

Верность «Зениту» на протяжении 43 лет истории организованного фанатского движения не даeт права клеймить «предателями» из-за сложившейся ситуации с Fan ID тех, кому определeнно непонаслышке знакомы понятия верности, чести и патриотизма.

Ранее наши отношения с руководством клуба выстраивались на взаимоуважении и преследовали общую цель, на чeм и строилась наша совместная история. В связи со сложившейся ситуацией считаем, что мы должны озвучить свою позицию и, в свою очередь, имеем право услышать в ответ реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и «Вираже».

Мы были и остаeмся верны команде вне зависимости от того, как складывались и будут складываться наши отношения с руководством клуба«, – написало объединение фанатов клуба «Ландскрона».

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Источник: телеграм-канал «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (12)
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PAREVG.
1689784609
А еще руководство забило на то что в цветах клуба нет черного, и в команде играют мартыхаи, но фанаты,придумали отмазку - это индейцы, хотя расовую принадлежность гражданством не изменить...
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FCSpartakM
1689785612
руководство зенита ко всем скотски относится, к своим фанатам, к рпл, к другим клубам. Это игрушка взрослых детей. Для них главное тешить себя кустарными победами и чувствовать свое превосходство за счет проекта фк газпром
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Бобссон
1689786002
Я болельщик Зенита и я на стороне фанатов.
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zarsm
1689786839
Гниды
Ответить
portero
1689793232
Они же новых воспитывают фанатов, совсем ручных, а то вы не ценили подачки с барской руки, решили бунтовать.... Вас к ногтю приказано, власть бунтовщиков не потерпит!!!!
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Давид59
1689828153
Клуб считает, что без фанатов на стадионе спокойнее. Ему фанаты нахрен не нужны. Лучше пригласить два десятка барабанщиков и на сцену девочек с флажками. Иначе как самоубийство для клуба это никак не назвать.
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