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    • Фанаты «Зенита» обвинили руководство клуба в «скотском отношении»

    Фанаты «Зенита» обвинили руководство клуба в «скотском отношении»

    Ультрас «Зенита» опубликовали заявление на фоне решения клуба не продавать билеты на фанатский вираж на кубковый матч против «Ахмата».

    • Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.
    • Однако накануне «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.
    • В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

    «Вынуждены сообщить, что договорeнности с топ-менеджментом «Зенита» касаемо возвращения «Виража» на кубковую игру с «Ахматом» оказались пустыми словами со стороны клуба.

    Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам.

    Верность «Зениту» на протяжении 43 лет истории организованного фанатского движения не даeт права клеймить «предателями» из-за сложившейся ситуации с Fan ID тех, кому определeнно непонаслышке знакомы понятия верности, чести и патриотизма.

    Ранее наши отношения с руководством клуба выстраивались на взаимоуважении и преследовали общую цель, на чeм и строилась наша совместная история. В связи со сложившейся ситуацией считаем, что мы должны озвучить свою позицию и, в свою очередь, имеем право услышать в ответ реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и «Вираже».

    Мы были и остаeмся верны команде вне зависимости от того, как складывались и будут складываться наши отношения с руководством клуба«, – написало объединение фанатов клуба «Ландскрона».

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    Источник: телеграм-канал «Ландскроны»

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    Сегодня, 19:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Бобссон 10 минут назад

      Я болельщик Зенита и я на стороне фанатов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      FCSpartakM 17 минут назад

      руководство зенита ко всем скотски относится, к своим фанатам, к рпл, к другим клубам. Это игрушка взрослых детей. Для них главное тешить себя кустарными победами и чувствовать свое превосходство за счет проекта фк газпром

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      Рейтинг: +5431

      PAREVG. 34 минуты назад

      А еще руководство забило на то что в цветах клуба нет черного, и в команде играют мартыхаи, но фанаты,придумали отмазку - это индейцы, хотя расовую принадлежность гражданством не изменить...

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      Рейтинг: +2184

      Болотоход 37 минут назад

      Помойка че говорить))

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