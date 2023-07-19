Фанаты «Зенита» обвинили руководство клуба в «скотском отношении»

Ультрас «Зенита» опубликовали заявление на фоне решения клуба не продавать билеты на фанатский вираж на кубковый матч против «Ахмата».

Изначально планировалось, что активные болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» на следующей неделе – на кубковых играх нет Fan ID.

Однако накануне «Зенит» сообщил о том, что вираж на матче задействован не будет.

В качестве причины была названа невозможность демонтировать сцену, установленную на секторах еще в прошлом сезоне.

«Вынуждены сообщить, что договорeнности с топ-менеджментом «Зенита» касаемо возвращения «Виража» на кубковую игру с «Ахматом» оказались пустыми словами со стороны клуба.

Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам.

Верность «Зениту» на протяжении 43 лет истории организованного фанатского движения не даeт права клеймить «предателями» из-за сложившейся ситуации с Fan ID тех, кому определeнно непонаслышке знакомы понятия верности, чести и патриотизма.

Ранее наши отношения с руководством клуба выстраивались на взаимоуважении и преследовали общую цель, на чeм и строилась наша совместная история. В связи со сложившейся ситуацией считаем, что мы должны озвучить свою позицию и, в свою очередь, имеем право услышать в ответ реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и «Вираже».

Мы были и остаeмся верны команде вне зависимости от того, как складывались и будут складываться наши отношения с руководством клуба«, – написало объединение фанатов клуба «Ландскрона».