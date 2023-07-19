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    • Это’О заподозрили в организации договорных матчей в Камеруне

    Это’О заподозрили в организации договорных матчей в Камеруне

    Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О может быть замешан в организации договорных матчей в чемпионате страны.

    В сети появилась аудиозапись телефонного разговора Это’О с президентом клубом второго дивизиона «Виктория Юнайтед».

    «Виктория» должна подняться в высший дивизион. Это цель. Это наша федерация. Нас четверо, ты и ещe двое. «Виктория Юнайтед» пойдeт вверх», – сказал Это’О собеседнику, что расценено как покровительство в обеспечении нужных результатов.

    • Это’О занимает пост с 2021 года.

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    Источник: Sports News Africa

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