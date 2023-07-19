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    • Круговой – о конкуренции с Дугласом Сантосом: «Не повезло мне»

    Круговой – о конкуренции с Дугласом Сантосом: «Не повезло мне»

    Левый защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал конкуренцию за позицию с Дугласом Сантосом.

    – Тяжело конкурировать с бразильцем Дугласом Сантосом?

    – Да, очень тяжело. Он ни разу за все это время не выбывал из строя. Только в позапрошлом году в какой-то момент у него что-то было с ногой, но я тогда заболел коронавирусом, слева выходил Караваев. Не повезло мне. При этом все равно ищу плюсы, стараюсь смотреть на действия Дугласа в тренировочном процессе, в игре. Пытаюсь что-то взять у него.

    – Дуглас кажется самым неэмоциональным из зенитовских бразильцев. Он и в быту такой?

    – Да, он всегда самый спокойный, серьезный, не такой как все остальные бразильцы. Дуглас старше всех, опытный.

    • Сантос в «Зените» 4 года.
    • Круговой – воспитанник «Зенита».
    • Летом сообщалось об интересе к Данилу в Турции.

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    Источник: «Российская газета»

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