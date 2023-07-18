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    «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с «Нефтчи»

    «Спартак» перед домашним товарищеским матчем с азербайджанским «Нефтчи» подписал с бакинцами меморандум о сотрудничестве.

    «В рамках меморандума о спортивном сотрудничестве планируется проведение ответной товарищеской встречи команд в Баку. Кроме того, стороны намерены организовывать матчи между молодежными составами и наладить плотное взаимодействие на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами.

    «Спартак» и «Нефтчи» будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов.

    Меморандум подписан на два года», – написали москвичи.

    • «Нефтчи» участвовал в петербургском турнире Кубок PARI Премьер.
    • Бакинцев тренирует румын Адриан Муту.
    • «Спартак» – самый титулованный клуб в истории России (с учетом советского периода).

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 20:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1443

      Lilipyt 1 час назад

      Меморандум о запрете Нефтчи обыгрывать Спартак как это делает Акрон.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40183

      Project Бабангида 1 час назад

      как то не халяль со стороны нефтчи получается )

      0
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      Рейтинг: +3079

      Play 1 час назад

      Нефтчи! Спартачи! Верона! Барселона! Рыба мурена! Крокодил Гена!

      2
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