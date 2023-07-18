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«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с «Нефтчи»

18 июля 2023, 20:21
4

«Спартак» перед домашним товарищеским матчем с азербайджанским «Нефтчи» подписал с бакинцами меморандум о сотрудничестве.

«В рамках меморандума о спортивном сотрудничестве планируется проведение ответной товарищеской встречи команд в Баку. Кроме того, стороны намерены организовывать матчи между молодежными составами и наладить плотное взаимодействие на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами.

«Спартак» и «Нефтчи» будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов.

Меморандум подписан на два года», – написали москвичи.

  • «Нефтчи» участвовал в петербургском турнире Кубок PARI Премьер.
  • Бакинцев тренирует румын Адриан Муту.
  • «Спартак» – самый титулованный клуб в истории России (с учетом советского периода).

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Нефтчи
Комментарии (4)
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1689702562
Нефтчи! Спартачи! Верона! Барселона! Рыба мурена! Крокодил Гена!
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Project Бабангида
1689703360
как то не халяль со стороны нефтчи получается )
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Lilipyt
1689704934
Меморандум о запрете Нефтчи обыгрывать Спартак как это делает Акрон.
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balam
1689749230
с гор спустились басмачи,члены общества Нефтчи
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