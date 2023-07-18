«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с «Нефтчи»

«Спартак» перед домашним товарищеским матчем с азербайджанским «Нефтчи» подписал с бакинцами меморандум о сотрудничестве.

«В рамках меморандума о спортивном сотрудничестве планируется проведение ответной товарищеской встречи команд в Баку. Кроме того, стороны намерены организовывать матчи между молодежными составами и наладить плотное взаимодействие на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами.

«Спартак» и «Нефтчи» будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов.

Меморандум подписан на два года», – написали москвичи.