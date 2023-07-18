«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с «Нефтчи»

«Спартак» перед домашним товарищеским матчем с азербайджанским «Нефтчи» подписал с бакинцами меморандум о сотрудничестве.
«В рамках меморандума о спортивном сотрудничестве планируется проведение ответной товарищеской встречи команд в Баку. Кроме того, стороны намерены организовывать матчи между молодежными составами и наладить плотное взаимодействие на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами.
«Спартак» и «Нефтчи» будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов.
Меморандум подписан на два года», – написали москвичи.
- «Нефтчи» участвовал в петербургском турнире Кубок PARI Премьер.
- Бакинцев тренирует румын Адриан Муту.
- «Спартак» – самый титулованный клуб в истории России (с учетом советского периода).
Источник: официальный сайт «Спартака»