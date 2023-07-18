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    • Агент Карраскаля отреагировал на новость о переговорах с «Динамо» и «Зенитом»

    Агент Карраскаля отреагировал на новость о переговорах с «Динамо» и «Зенитом»

    Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, дал комментарий по повод будущего игрока.

    Сообщалось, что интерес к колумбийцу проявляют четыре клуба, в том числе «Зенит», «Динамо» и «Краснодар».

    «Мы действительно работаем над трансфером Хорхе из ЦСКА. Сейчас ведем переговоры с несколькими клубами. Это все, что я могу сказать на данный момент», – заявил агент.

    • Карраскаль после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
    • Всего в прошлом сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
    • Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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