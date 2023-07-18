Агент Карраскаля отреагировал на новость о переговорах с «Динамо» и «Зенитом»

Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, дал комментарий по повод будущего игрока.

Сообщалось, что интерес к колумбийцу проявляют четыре клуба, в том числе «Зенит», «Динамо» и «Краснодар».

«Мы действительно работаем над трансфером Хорхе из ЦСКА. Сейчас ведем переговоры с несколькими клубами. Это все, что я могу сказать на данный момент», – заявил агент.