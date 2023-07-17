Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев рассказал, как однажды хотел помочь бабушке: «Она поворачивается: «Иди на ***»

Соболев рассказал, как однажды хотел помочь бабушке: «Она поворачивается: «Иди на ***»

17 июля 2023, 14:41
10

Форвард «Спартака» Александр Соболев вспомнил историю, как однажды он хотел помочь бабушке. Она отказалась от его помощи и грубо послала.

«Я зашел в аптеку, что-то надо было купить, не помню уже. Там стояла бабушка, выбирала лекарства. Она наскребывала деньги, сумма была около трех тысяч рублей. Она что-то добавляет, убирает. Минут 20 она так стояла, а я за ней в очереди.

Я подумал: «Оплачу бабушке, сделаю ей приятно». Говорю ей: «Давайте я оплачу». Она поворачивается: «Иди на ***». Я все равно говорю: «Давайте оплачу». Она мне: «Вот там люди стоят, им оплати, мне не надо», – рассказал Соболев.

Еще по теме:
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 4
Соболев дал обещание фанатам «Зенита» 1
Соболев извинился перед фанатами «Зенита» 5
Источник: ютуб-канал «Бей Беги»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1689595226
"чё этому кандону от меня надо?" подумала бабушка Зарема. напомню что домогательство происходило в аптеке
Ответить
777+
1689595743
"С дельфина денег не возьму, Наскребу на лекарства я свои грОши! Подачек от мясного не приму, "Иди ты на ***...!!!, я бабушка Роши!"
Ответить
САДЫЧОК
1689595856
Это была не бабушка - а дедушка ! И сказал , он , Соболеву , чё ты падаешь , как дельфин !
Ответить
arrivalgist
1689596766
...и сделал в ее сторону движение тазом))))
Ответить
derrik2000
1689598420
С тех самых пор Соболев бабушкам не помогает.
Ответить
balam
1689598790
ну ты ей показал,как умеешь?
Ответить
Давид59
1689606284
Наверное не всё рассказал. В конце бабуля показала ему "стрелку";)))
Ответить
k611
1689607977
Бабка видимо за другой клуб болеет.
Ответить
Главные новости
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
1
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
5
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
14
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
17
Все новости
Все новости
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
3
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
14
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
17
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
11
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+