Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Соболев рассказал, как однажды хотел помочь бабушке: «Она поворачивается: «Иди на ***»

    Соболев рассказал, как однажды хотел помочь бабушке: «Она поворачивается: «Иди на ***»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев вспомнил историю, как однажды он хотел помочь бабушке. Она отказалась от его помощи и грубо послала.

    «Я зашел в аптеку, что-то надо было купить, не помню уже. Там стояла бабушка, выбирала лекарства. Она наскребывала деньги, сумма была около трех тысяч рублей. Она что-то добавляет, убирает. Минут 20 она так стояла, а я за ней в очереди.

    Я подумал: «Оплачу бабушке, сделаю ей приятно». Говорю ей: «Давайте я оплачу». Она поворачивается: «Иди на ***». Я все равно говорю: «Давайте оплачу». Она мне: «Вот там люди стоят, им оплати, мне не надо», – рассказал Соболев.

    Новости по теме
    Карасев объяснил, почему удалил и Соболева, и Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА 22
    Роша рассказал, пожмет ли руку Соболеву, который показал ему непристойный жест 1
    Орлов объяснил на примере Соболева, почему российские футболисты хуже европейских 22
    Источник: ютуб-канал «Бей Беги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1632

      balam 2 часа назад

      ну ты ей показал,как умеешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21739

      derrik2000 2 часа назад

      С тех самых пор Соболев бабушкам не помогает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14800

      R_a_i_n > derrik2000 55 минут назад

      Психологическая травма у парня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15541

      Алексей З 2 часа назад

      Это наше !!!
      Пол-страны на пороге бедности , но гордые пробу ставить некуда.
      Последний без соли доедают , но блдь готовы всех порвать и могем повторить...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23316

      Persona_non_Grata > Алексей З 2 часа назад

      При этом - "все нам завидуют" !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15541

      Алексей З > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Конечно , на границе с Европой очереди мигрантов , только бы к нам попасть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23316

      Persona_non_Grata > Алексей З 1 час назад

      А то - были же сотни тысяч желающих записаться в "Вагнер" ( Пригожин сам говорил ), впрочем оказывается по последним данным у нас такой организации вроде как вообще не было ... )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      arrivalgist 2 часа назад

      ...и сделал в ее сторону движение тазом))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9855

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Это была не бабушка - а дедушка !
      И сказал , он , Соболеву , чё ты падаешь , как дельфин !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1522

      777+ 2 часа назад

      "С дельфина денег не возьму,
      Наскребу на лекарства я свои грОши!
      Подачек от мясного не приму,
      "Иди ты на ***...!!!, я бабушка Роши!"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40144

      Project Бабангида 3 часа назад

      "чё этому кандону от меня надо?" подумала бабушка Зарема.
      напомню что домогательство происходило в аптеке

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 