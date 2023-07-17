Соболев рассказал, как однажды хотел помочь бабушке: «Она поворачивается: «Иди на ***»

Форвард «Спартака» Александр Соболев вспомнил историю, как однажды он хотел помочь бабушке. Она отказалась от его помощи и грубо послала.

«Я зашел в аптеку, что-то надо было купить, не помню уже. Там стояла бабушка, выбирала лекарства. Она наскребывала деньги, сумма была около трех тысяч рублей. Она что-то добавляет, убирает. Минут 20 она так стояла, а я за ней в очереди.

Я подумал: «Оплачу бабушке, сделаю ей приятно». Говорю ей: «Давайте я оплачу». Она поворачивается: «Иди на ***». Я все равно говорю: «Давайте оплачу». Она мне: «Вот там люди стоят, им оплати, мне не надо», – рассказал Соболев.