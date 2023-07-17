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    Канчельскис дал прогноз на сезон РПЛ-2023/24

    Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата России.

    – Новый сезон РПЛ сюрпризов не принесет. Выиграет «Зенит», а за тройку будут бороться «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Может, еще «Динамо».

    – Ждете ли улучшения судейства?

    – Конечно жду. Как и любой другой нормальный зритель. Никому не хочется смотреть на бесконечные судейские ошибки.

    – Кто будет лучшим бомбардиром?

    – Малком, Дзюба и Чалов – главные соперники в гонке бомбардиров нового сезона. Думаю, у них самые высокие шансы.

    • Сезон РПЛ-2023/24 стартует в пятницу, 21 июля.
    • «Зенит» стал чемпионом в пяти последних розыгрышах.
    • На выходных петербуржцы выиграли Суперкубок России, победив в серии пенальти ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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