Канчельскис дал прогноз на сезон РПЛ-2023/24

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата России.

– Новый сезон РПЛ сюрпризов не принесет. Выиграет «Зенит», а за тройку будут бороться «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Может, еще «Динамо».

– Ждете ли улучшения судейства?

– Конечно жду. Как и любой другой нормальный зритель. Никому не хочется смотреть на бесконечные судейские ошибки.

– Кто будет лучшим бомбардиром?

– Малком, Дзюба и Чалов – главные соперники в гонке бомбардиров нового сезона. Думаю, у них самые высокие шансы.