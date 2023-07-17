Канчельскис дал прогноз на сезон РПЛ-2023/24

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата России.
– Новый сезон РПЛ сюрпризов не принесет. Выиграет «Зенит», а за тройку будут бороться «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Может, еще «Динамо».
– Ждете ли улучшения судейства?
– Конечно жду. Как и любой другой нормальный зритель. Никому не хочется смотреть на бесконечные судейские ошибки.
– Кто будет лучшим бомбардиром?
– Малком, Дзюба и Чалов – главные соперники в гонке бомбардиров нового сезона. Думаю, у них самые высокие шансы.
- Сезон РПЛ-2023/24 стартует в пятницу, 21 июля.
- «Зенит» стал чемпионом в пяти последних розыгрышах.
- На выходных петербуржцы выиграли Суперкубок России, победив в серии пенальти ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»