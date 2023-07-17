Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»

Василий Уткин сравнил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА с финалом Медиалиги.
«И еще: как зрелище Суперкубок России рядом не валялся с финалом МФЛ. Я смотрел оба.
Да, все чаще бюджетное кино, сделанное талантливо, бьeт блокбастер», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
- В финале Медиалиги встречались 2DROTS и «Родина Медиа». Команда Дмитрия Тарасова взяла верх со счетом 3:1.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина