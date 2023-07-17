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    • Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»

    Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»

    Василий Уткин сравнил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА с финалом Медиалиги.

    «И еще: как зрелище Суперкубок России рядом не валялся с финалом МФЛ. Я смотрел оба.

    Да, все чаще бюджетное кино, сделанное талантливо, бьeт блокбастер», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
    • В финале Медиалиги встречались 2DROTS и «Родина Медиа». Команда Дмитрия Тарасова взяла верх со счетом 3:1.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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