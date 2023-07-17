Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»

Василий Уткин сравнил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА с финалом Медиалиги.

«И еще: как зрелище Суперкубок России рядом не валялся с финалом МФЛ. Я смотрел оба.

Да, все чаще бюджетное кино, сделанное талантливо, бьeт блокбастер», – написал Уткин в своем телеграм-канале.