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    • Жоаозиньо: «Переход Фернандеса в «Зенит» – не предательство»

    Жоаозиньо: «Переход Фернандеса в «Зенит» – не предательство»

    Бывший игрок «Краснодара», «Динамо», «Сочи» Жоаозиньо оценил будущий трансфер соотечественника Марио Фернандеса в «Зенит».

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

    «Ситуации могут быть разные. Я не могу судить его. Может быть, он не смог договориться с ЦСКА, а «Зенит» сделал предложение. Человек должен работать. Футболисту надо играть. Может быть, ему понравилось предложение «Зенита». Конечно, может быть, руководство ЦСКА и фанаты не могут это принять из-за того, что он долго играл в команде. Не считаю это предательством, но все зависит от ситуации, которую я знаю не до конца», – сказал Жоаозиньо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5644

      Питерский князь 1 час назад

      Все хотят в команде, которая в конце сезона финиширует на первом месте!

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