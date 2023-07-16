Жоаозиньо: «Переход Фернандеса в «Зенит» – не предательство»

Бывший игрок «Краснодара», «Динамо», «Сочи» Жоаозиньо оценил будущий трансфер соотечественника Марио Фернандеса в «Зенит».

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

«Ситуации могут быть разные. Я не могу судить его. Может быть, он не смог договориться с ЦСКА, а «Зенит» сделал предложение. Человек должен работать. Футболисту надо играть. Может быть, ему понравилось предложение «Зенита». Конечно, может быть, руководство ЦСКА и фанаты не могут это принять из-за того, что он долго играл в команде. Не считаю это предательством, но все зависит от ситуации, которую я знаю не до конца», – сказал Жоаозиньо.