Ренан прокомментировал свою паненку на решающем пенальти против ЦСКА

Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о своем ударе паненкой, ставшем решающим в серии пенальти против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0).
«Когда в кругу мы стояли и возник вопрос, кто хочет пробить, я вызвался. Мне очень хотелось нанести удар. Но скажу честно, что если бы предыдущую попытку игрок ЦСКА реализовал, то я, конечно же, пробил бы обычным способом. А поскольку Миша спас, я ударил как ударил», – сказал бразилец.
- Ренаном интересуется «Реал».
- Он принес «Зениту» 8-й Суперкубок – это рекорд.
- Игра прошла в Казани.
Источник: телеграм-канал «Зенита»