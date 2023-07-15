Ренан прокомментировал свою паненку на решающем пенальти против ЦСКА

Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о своем ударе паненкой, ставшем решающим в серии пенальти против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0).

«Когда в кругу мы стояли и возник вопрос, кто хочет пробить, я вызвался. Мне очень хотелось нанести удар. Но скажу честно, что если бы предыдущую попытку игрок ЦСКА реализовал, то я, конечно же, пробил бы обычным способом. А поскольку Миша спас, я ударил как ударил», – сказал бразилец.