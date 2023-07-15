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    • Ренан прокомментировал свою паненку на решающем пенальти против ЦСКА

    Ренан прокомментировал свою паненку на решающем пенальти против ЦСКА

    Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о своем ударе паненкой, ставшем решающим в серии пенальти против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0).

    «Когда в кругу мы стояли и возник вопрос, кто хочет пробить, я вызвался. Мне очень хотелось нанести удар. Но скажу честно, что если бы предыдущую попытку игрок ЦСКА реализовал, то я, конечно же, пробил бы обычным способом. А поскольку Миша спас, я ударил как ударил», – сказал бразилец.

    • Ренаном интересуется «Реал».
    • Он принес «Зениту» 8-й Суперкубок – это рекорд.
    • Игра прошла в Казани.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    15.07.2023 22:33
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