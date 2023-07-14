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Асхабадзе – о календаре «Факела»: «Ж...а»

14 июля 2023, 23:17
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе недоволен календарем команды летом.

– С учетом того что на старте сезона у вас помимо семи туров чемпионата будет еще и три кубковых матча, «Факел» ждет адский график летом.

– Это получается на букву Ж, а потом троеточие и А. Конечно. Но мы к этому готовы. Мы не новички. Уже второй сезон в РПЛ находимся. И в ФНЛ мы так летали. Послушайте, это вопрос привыкания. Вопрос отсутствия истерики и слез по любому поводу и адаптации к тем условиям, которые есть. Это не значит, что мы откажемся от лучших условий, если они будут. Работаем на то, чтобы со временем шаг за шагом «Факел» развивался и приобрел более серьезных партнеров – титульных и генеральных. У нас тогда будут возможности. И мы будем их использовать для большего комфорта команде с точки зрения восстановления. Не в плане сидения в самолете, а именно восстановления. То есть времени посадки на самолет, восстановления в самом самолете, когда это твой чартер.

– Пока это нереально?

– Сегодня имеем, что имеем. Мы не жалуемся ни на календарь, ни на переезды. Хотим радовать болельщиков и продолжить этот праздник в Воронеже. Все-таки клуб 21 год отсутствовал в Премьер-лиге. А такое количество болельщиков до сих пор есть. Оно просто было немного в затишье. Наверно, нужно было их немного взбудоражить, показав результаты. Большинство болельщиков все прекрасно понимают. И мы им не будем врать, говорить про завышенные амбиции и цели. Открыто говорим: у нас клуб с самым скромным бюджетом в лиге. Это 16-е место без вариантов. Несмотря на это, будем пробивать себе дорогу к звездам и останемся с болельщиками на одной волне. Это основное. А остальное – технические нюансы, которые нам предстоит решать в течение сезона, как было в прошлом году.

  • «Факел» проведет 2-й сезон в РПЛ подряд.
  • В прошлом сезоне воронежцы спаслись через переходные матчи против «Енисея».
  • Асхабадзе летом продлил контракт.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Факел Асхабадзе Роман
Комментарии (1)
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SLADE2019
1689397482
И в чем троеточие после ж и перед а? Как и у всех, так и у Факела. На кубковых вторым составом можно. Насчет финансов если, то нефиг было так радоваться, когда остались. Тренер ваш по столам прыгал козликом. Играйте и скорее всего вылетайте.
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