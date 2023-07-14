«Карьера портится, игрок деградирует»: Нигматуллин – о Захаряне

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин скептически настроен насчет будущего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«История с Захаряном утомила лично меня, карьера парня портится. Его всe время куда-то отправляют, а он играет всe хуже и хуже. Для начала нужно играть хорошо, с этим у него сейчас проблема. Так бывает у каждого молодого футболиста, который начинает играть, потом думает, что уже всe, он гений.

Нужно сначала вернуть необходимые кондиции и прогрессировать. Понятно, что у парня вскружилась голова после «Челси». Лучше всего ему реанимировать карьеру в своeм родном клубе, начать там играть. Но, похоже, у Арсена есть большое желание уехать играть за границу», – сказал Нигматуллин.