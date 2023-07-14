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    • «Карьера портится, игрок деградирует»: Нигматуллин – о Захаряне

    «Карьера портится, игрок деградирует»: Нигматуллин – о Захаряне

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин скептически настроен насчет будущего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «История с Захаряном утомила лично меня, карьера парня портится. Его всe время куда-то отправляют, а он играет всe хуже и хуже. Для начала нужно играть хорошо, с этим у него сейчас проблема. Так бывает у каждого молодого футболиста, который начинает играть, потом думает, что уже всe, он гений.

    Нужно сначала вернуть необходимые кондиции и прогрессировать. Понятно, что у парня вскружилась голова после «Челси». Лучше всего ему реанимировать карьеру в своeм родном клубе, начать там играть. Но, похоже, у Арсена есть большое желание уехать играть за границу», – сказал Нигматуллин.

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне футболист забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Сейчас Захаряном интересуется «Фейеноорд».

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    Источник: Metaratings

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    14.07.2023 23:01
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