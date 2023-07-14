Топ-клуб из Нидерландов подтвердил интерес к Захаряну

В «Фейеноорде» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
«В среду были новости об Арсене Захаряне в «Фейеноорде». Да, наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров. На данный момент других новостей об этом футболисте у нас нет», – сообщили в пресс-службе «Фейеноорда».
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне футболист забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Галатасарай» и «Челси».
Источник: Sport24