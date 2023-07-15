«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 15 июля в 17:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию
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Ориентировочные составы:
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан – Вильмар Барриос, Ду Кейрос, Малком, Клаудиньо – Андрей Мостовой, Иван Сергеев.
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза – Милан Гайич, Виктор Фелипе Мендес, Никита Ермаков, Саша Зделар – Федор Чалов, Иван Обляков, Антон Заболотный.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в прошлом сезоне: 22
- Желтые карточки: 81 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: четыре победы «Зенита», один раз выиграл ЦСКА.
Коэффициенты:
- Победа «Зенита» – 1.99
- Ничья – 3.91
- Победа ЦСКА – 4.20
Прогноз на матч: победа «Зенита»
Источник: «Бомбардир»