«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 15 июля в 17:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Матчей в прошлом сезоне: 22

Желтые карточки: 81 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: четыре победы «Зенита», один раз выиграл ЦСКА.

Коэффициенты:

Победа «Зенита» – 1.99

Ничья – 3.91

Победа ЦСКА – 4.20

Прогноз на матч: победа «Зенита»

Где смотреть матч Зенит – ЦСКА