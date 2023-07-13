Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – ЦСКА: суперкубок России, 15 июля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – ЦСКА: суперкубок России, 15 июля 2023

    «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 15 июля в 17:00 по московскому времени.

    Знаете, кто победит? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч

    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в прошлом сезоне: 22
    • Желтые карточки: 81 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Зенита», один раз выиграл ЦСКА.

    Коэффициенты:

    • Победа «Зенита» – 1.99
    • Ничья – 3.91
    • Победа ЦСКА – 4.20

    Прогноз на матч: победа «Зенита»

    Где смотреть матч Зенит – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 