«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 15 июля в 17:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию

Петербуржцы выиграли РПЛ, московская команда – Кубок России.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Зенита», один раз выиграл ЦСКА.

«Зенит» фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Сергея Семака составляет 1,71. На ничью дают 4,21. На выигрыш ЦСКА можно поставить за 5,20.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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Прогноз на матч Зенит – ЦСКА