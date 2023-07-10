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    • Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА бесплатно: Суперкубок России, 15 июля 2023

    Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА бесплатно: Суперкубок России, 15 июля 2023

    «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 15 июля в 17:00 по московскому времени.

    Петербуржцы выиграли РПЛ, московская команда – Кубок России.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Зенита», один раз выиграл ЦСКА.

    «Зенит» фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Сергея Семака составляет 1,71. На ничью дают 4,21. На выигрыш ЦСКА можно поставить за 5,20.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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