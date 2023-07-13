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    • РФС рассмотрел жалобу спартаковца Игнатова и встал на сторону его бывшего агента

    РФС рассмотрел жалобу спартаковца Игнатова и встал на сторону его бывшего агента

    Комитет РФС по статусу игроков вынес вердикт по делу полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

    • Экс-агент футболиста Александр Маньяков подал в суд на бывшего клиента.
    • Он требует дисквалифицировать Игнатова на срок до 6 месяцев.
    • Агент считает, что спартаковец должен ему 9,5 миллиона рублей.

    РФС отклонил жалобу Игнатова. Таким образом, оставлено в силе постановление, согласно которому хавбек «Спартака» обязан выплатить Маньякову определенную сумму в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением агентского договора.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8762

      Беспонтий 53 минуты назад

      да
      миша против маньякова не канает
      чьто тот и этот
      и в европу не возьмут
      суды басманные дорожки рваные
      дела кудрявые
      и там и тут

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