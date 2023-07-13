РФС рассмотрел жалобу спартаковца Игнатова и встал на сторону его бывшего агента

Комитет РФС по статусу игроков вынес вердикт по делу полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.
- Экс-агент футболиста Александр Маньяков подал в суд на бывшего клиента.
- Он требует дисквалифицировать Игнатова на срок до 6 месяцев.
- Агент считает, что спартаковец должен ему 9,5 миллиона рублей.
РФС отклонил жалобу Игнатова. Таким образом, оставлено в силе постановление, согласно которому хавбек «Спартака» обязан выплатить Маньякову определенную сумму в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением агентского договора.
Источник: сайт РФС