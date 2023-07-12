Махачкалинское «Динамо» пригласило Дзагоева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не против подписать полузащитника Алана Дзагоева, покинувшего «Рубин».
«С Аланом мы не общались, но, конечно, он большой игрок. Надо просто понимать его настроение и желание, чего он хочет. Второй момент – состояние здоровья Алана.
Был бы я рад видеть Дзагоева в «Динамо»? Конечно, будем рады видеть такого большого игрока в нашем клубе», – сказал Гаджиев.
- В прошедшем сезоне Дзагоев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
- 33-летний футболист был в «Рубине» с сентября.
- Махачкалинцев на прошлой неделе возглавил Курбан Бердыев.
Источник: «Матч ТВ»