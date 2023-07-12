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    • Суперкубок и первые туры РПЛ пройдут без офсайдных линий: известна причина

    Суперкубок и первые туры РПЛ пройдут без офсайдных линий: известна причина

    Первые туры нового сезона РПЛ и матч за Суперкубок России пройдут без использования офсайдных линий.

    «16 июня ФИФА выдала сертификат китайской компании Rigour Tech на использование офсайдных линий. Затем РФС приступил к проработке вопроса о внедрении этой опции на матчах РПЛ. Например, нужно было установить дополнительные статические камеры, чтобы сделать систему еще более совершенной.

    Однако тут, по моим данным, вмешалась евро-футбольная бюрократия. ФИФА задерживает согласование лицензионного соглашения. Китайцы ожидают, что это произойдет не ранее, чем через 3 недели.

    Поэтому первые туры РПЛ и Суперкубок, к сожалению, пройдут без использования таких нужных офсайдных линий», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок 15 июля.
    • Сезон РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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