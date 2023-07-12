Суперкубок и первые туры РПЛ пройдут без офсайдных линий: известна причина

Первые туры нового сезона РПЛ и матч за Суперкубок России пройдут без использования офсайдных линий.

«16 июня ФИФА выдала сертификат китайской компании Rigour Tech на использование офсайдных линий. Затем РФС приступил к проработке вопроса о внедрении этой опции на матчах РПЛ. Например, нужно было установить дополнительные статические камеры, чтобы сделать систему еще более совершенной.

Однако тут, по моим данным, вмешалась евро-футбольная бюрократия. ФИФА задерживает согласование лицензионного соглашения. Китайцы ожидают, что это произойдет не ранее, чем через 3 недели.

Поэтому первые туры РПЛ и Суперкубок, к сожалению, пройдут без использования таких нужных офсайдных линий», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.