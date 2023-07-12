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    Захарян определился, где хочет продолжить карьеру

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не хочет остаться в России и намерен продолжить карьеру в Европе.

    «Самое важное в данной истории – желание самого футболиста, а оно, по моим данным, связано с развитием карьеры в Европе. И предложение «Фейеноорда» в этом плане едва ли не оптимальное.

    Голландский клуб стал чемпионом страны, будет выступать в Лиге чемпионов – хорошие условия для развития», – сообщил журналист «СЭ» Константин Алексеев.

    По его данным, шансы на продление контракта Захаряна с «Динамо» очень малы.

    • У Арсена еще год контракта.
    • Год назад купить игрока пытался «Челси», но не смог перевести деньги из-за санкций.
    • В прошлом сезоне РПЛ у Захаряна 27 игр, 4 гола, 7 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3060

      ПалкоВводецъ (returned) 20 минут назад

      Ожидание Челси, реальность Динама. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1589

      Таврида 1 час назад

      "А где-то горы, горы, а за ними нивы, Армения моя,
      Знаю, мама, мама, Армения, ты ждешь меня."
      - тихо напевал Захарян, подписывая контракт с ФК «Цемент» (Арарат)...

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      Рейтинг: +2012

      Болотоход 1 час назад

      А окажешься в помойке лазурной!!!

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