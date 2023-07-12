Захарян определился, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не хочет остаться в России и намерен продолжить карьеру в Европе.

«Самое важное в данной истории – желание самого футболиста, а оно, по моим данным, связано с развитием карьеры в Европе. И предложение «Фейеноорда» в этом плане едва ли не оптимальное.

Голландский клуб стал чемпионом страны, будет выступать в Лиге чемпионов – хорошие условия для развития», – сообщил журналист «СЭ» Константин Алексеев.

По его данным, шансы на продление контракта Захаряна с «Динамо» очень малы.