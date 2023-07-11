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    • Агент рассказала, что во всех странах Европы ее спрашивают только об одном российском игроке

    Агент рассказала, что во всех странах Европы ее спрашивают только об одном российском игроке

    Агент Марияна Кашчелан рассказала об интересе европейских клубов к российским футболистам.

    – Спрашивают ли вас сейчас европейские коллеги о россиянах?

    – Постоянно. Все молодые и известные игроки Премьер-Лиги изучаются многими ведущими клубами Европы. Но больше всего разговоров о Захаряне. Во всех странах Европы у меня спрашивают, почему он ещe не уехал и где будет теперь играть.

    Мне даже смешно, как будто я его агент. Но в Европе к нему реально высокий интерес. Думаю, ему пора ехать и пробовать себя в Европе, пока им так интересуются.

    В целом, я замечаю, что в последние годы интерес к российским игрокам становится выше. Это связано с тем, что молодые игроки в России сейчас сами хотят играть в Европе. У прежнего поколения такой задачи в большинстве своeм не стояло.

    Вы любите говорить про своих игроков, что они не хотят уезжать из России. Но я по своему опыту могу сказать, что мало кто любит свою страну так, как российские футболисты. У них сильная привязанность к дому и родным местам. Но вот именно молодые сейчас очень интересуются возможностью попробовать себя в Европе.

    В ближайшие годы многие молодые российские футболисты окажутся в Европе.

    • Захарян в прошедшем сезоне РПЛ забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +941

      k611 1 час назад

      По-моему сказки дедушки Ремуса. Не показывает он ничего выдающегося.

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