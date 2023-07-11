Агент рассказала, что во всех странах Европы ее спрашивают только об одном российском игроке

Агент Марияна Кашчелан рассказала об интересе европейских клубов к российским футболистам.

– Спрашивают ли вас сейчас европейские коллеги о россиянах?

– Постоянно. Все молодые и известные игроки Премьер-Лиги изучаются многими ведущими клубами Европы. Но больше всего разговоров о Захаряне. Во всех странах Европы у меня спрашивают, почему он ещe не уехал и где будет теперь играть.

Мне даже смешно, как будто я его агент. Но в Европе к нему реально высокий интерес. Думаю, ему пора ехать и пробовать себя в Европе, пока им так интересуются.

В целом, я замечаю, что в последние годы интерес к российским игрокам становится выше. Это связано с тем, что молодые игроки в России сейчас сами хотят играть в Европе. У прежнего поколения такой задачи в большинстве своeм не стояло.

Вы любите говорить про своих игроков, что они не хотят уезжать из России. Но я по своему опыту могу сказать, что мало кто любит свою страну так, как российские футболисты. У них сильная привязанность к дому и родным местам. Но вот именно молодые сейчас очень интересуются возможностью попробовать себя в Европе.

В ближайшие годы многие молодые российские футболисты окажутся в Европе.