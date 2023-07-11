Саудовцы в полтора раза увеличили предложение для Погба

В Саудовской Аравии не оставляют попыток заполучить полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.
Сначала 30-летнему футболисту предложили контракт на три года с общей зарплатой 100 миллионов евро + бонусы.
Хавбек ответил отказом, но саудовцы сразу же сделали новое предложение – 150 миллионов евро за три сезона.
Француза готовы продать за 10 миллионов евро.
- У Погба контракт с «Ювентусом» до 2026 года.
- Его статистика в прошлом сезоне: 10 матчей, 1 ассист.
- Претендентами на игрока называют «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».
Источник: La Gazzetta dello Sport