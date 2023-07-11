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    Саудовцы в полтора раза увеличили предложение для Погба

    В Саудовской Аравии не оставляют попыток заполучить полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

    Сначала 30-летнему футболисту предложили контракт на три года с общей зарплатой 100 миллионов евро + бонусы.

    Хавбек ответил отказом, но саудовцы сразу же сделали новое предложение – 150 миллионов евро за три сезона.

    Француза готовы продать за 10 миллионов евро.

    • У Погба контракт с «Ювентусом» до 2026 года.
    • Его статистика в прошлом сезоне: 10 матчей, 1 ассист.
    • Претендентами на игрока называют «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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