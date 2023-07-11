Саудовцы в полтора раза увеличили предложение для Погба

В Саудовской Аравии не оставляют попыток заполучить полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

Сначала 30-летнему футболисту предложили контракт на три года с общей зарплатой 100 миллионов евро + бонусы.

Хавбек ответил отказом, но саудовцы сразу же сделали новое предложение – 150 миллионов евро за три сезона.

Француза готовы продать за 10 миллионов евро.