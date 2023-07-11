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Саудовцы в полтора раза увеличили предложение для Погба

11 июля 2023, 17:47

В Саудовской Аравии не оставляют попыток заполучить полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

Сначала 30-летнему футболисту предложили контракт на три года с общей зарплатой 100 миллионов евро + бонусы.

Хавбек ответил отказом, но саудовцы сразу же сделали новое предложение – 150 миллионов евро за три сезона.

Француза готовы продать за 10 миллионов евро.

  • У Погба контракт с «Ювентусом» до 2026 года.
  • Его статистика в прошлом сезоне: 10 матчей, 1 ассист.
  • Претендентами на игрока называют «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Азия Ювентус Погба Поль
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