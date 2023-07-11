Куртуа отдыхает с новой женой: девушка выложила серию фото в бикини

В конце июня вратарь «Реала» Тибо Куртуа женился во второй раз.

Его избранница – Мишель Герциг. У девушки интересная биография. Тем, что она модель, никого не удивишь, а вот ее опыт службы в израильской армии – это очень любопытный факт. Хрупкая блондинка была командиром отряда, в который входили 15 солдат.

Сейчас у Тибо отпуск, а армейская служба Мишель давно в прошлом, поэтому пара спокойно отправилась в свадебное путешествие. Новая жена Куртуа выложила в соцсетях несколько кадров с теплого побережья.

Фото: соцсети Мишель Герциг