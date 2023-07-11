Санчес примет предложение «Спартака» только при одном условии

«Спартак» сделал предложение защитнику «Тоттенхэму» Дэвинсону Санчесу.
По информации журналист Ягиза Сабунчуглу, 27-летний футболист примет его, если не получит достойных предложений из Европы.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
- Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
- Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».
Источник: твиттер Ягиза Сабунчуглу