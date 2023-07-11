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    • Санчес примет предложение «Спартака» только при одном условии

    Санчес примет предложение «Спартака» только при одном условии

    «Спартак» сделал предложение защитнику «Тоттенхэму» Дэвинсону Санчесу.

    По информации журналист Ягиза Сабунчуглу, 27-летний футболист примет его, если не получит достойных предложений из Европы.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
    • Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
    • Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».

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    Источник: твиттер Ягиза Сабунчуглу

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7996

      Томик 48 минут назад

      Ну хрень то не пишите. При каком таком "одном условии"? Откуда вы это перевели? Вот же говнари. У вас про хохлятские корни женщин из Парагвая ещё хорошо получается.

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