«Ференцварош» Черчесова купит защитника «Краснодара» в четыре раза дешевле его рыночной стоимости

Левый защитник Кристиан Рамирес очень близок к переходу из «Краснодара» в «Ференцварош».
Ожидается, что венгерский клуб заплатит за игрока 1,2 миллиона евро, хотя Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 миллионов.
Изначально, краснодарцы требовали 1,5 миллиона евро, но «Ференцварош» сбил цену на 28-летнего эквадорца.
Сам Рамирес хочет сменить команду по семейным обстоятельствам. Его супруга – гражданка Венгрии, а их дети учатся в Будапеште.
- Фулбек провел в «Краснодаре» 6,5 сезонов.
- Статистика Рамиреса: 187 матчей, 3 гола, 15 ассистов.
- Он перебрался в Россию как раз из «Ференцвароша» в январе 2017-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»