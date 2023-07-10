«Ференцварош» Черчесова купит защитника «Краснодара» в четыре раза дешевле его рыночной стоимости

Левый защитник Кристиан Рамирес очень близок к переходу из «Краснодара» в «Ференцварош».

Ожидается, что венгерский клуб заплатит за игрока 1,2 миллиона евро, хотя Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 миллионов.

Изначально, краснодарцы требовали 1,5 миллиона евро, но «Ференцварош» сбил цену на 28-летнего эквадорца.

Сам Рамирес хочет сменить команду по семейным обстоятельствам. Его супруга – гражданка Венгрии, а их дети учатся в Будапеште.