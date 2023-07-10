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    • «Ференцварош» Черчесова купит защитника «Краснодара» в четыре раза дешевле его рыночной стоимости

    «Ференцварош» Черчесова купит защитника «Краснодара» в четыре раза дешевле его рыночной стоимости

    Левый защитник Кристиан Рамирес очень близок к переходу из «Краснодара» в «Ференцварош».

    Ожидается, что венгерский клуб заплатит за игрока 1,2 миллиона евро, хотя Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 миллионов.

    Изначально, краснодарцы требовали 1,5 миллиона евро, но «Ференцварош» сбил цену на 28-летнего эквадорца.

    Сам Рамирес хочет сменить команду по семейным обстоятельствам. Его супруга – гражданка Венгрии, а их дети учатся в Будапеште.

    • Фулбек провел в «Краснодаре» 6,5 сезонов.
    • Статистика Рамиреса: 187 матчей, 3 гола, 15 ассистов.
    • Он перебрался в Россию как раз из «Ференцвароша» в январе 2017-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2023 21:47
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68323

      portero 4 минуты назад

      Наверное это к лучшему, но менеджеры опять иносранцев притащат этому на замену....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101895

      zigbert 1 час назад

      Для Краснодара это потеря. Но что то дешево, добротный защитник.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15427

      Алексей З 1 час назад

      Вы можете указывать любые цифры , но стоимость игрока именно такая , которую за него дают.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +940

      k611 1 час назад

      В чем подвох. Что так продешевили?

      0
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