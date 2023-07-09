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    • Экс-игрок сборной СССР: «Смолов – никто, отработанный материал, ему пора заканчивать»

    Экс-игрок сборной СССР: «Смолов – никто, отработанный материал, ему пора заканчивать»

    Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев предложил нападающему «Динамо» Федору Смолову завершить карьеру.

    «Смолову пора заканчивать карьеру. Сколько ему годков-то хоть? 33? О-хо-хо, он уже изжил себя! Хватит с него. И поиграл, и почудил. Надо спокойно заканчивать. Но ребята сейчас не хотят, цепляются, всe-таки деньги большие дают. Такие он больше нигде не заработает. Что он из себя представляет? Тренировать – сложно, учиться надо.

    Смолов – всe, отыгранный материал, его никто больше не возьмeт. Я наблюдал за ним, он плохо двигается. Отработанный материал. Раньше он был пижоном, но пора прекращать и смириться со своим положением. Он – никто, никакой и звать его никак. Чего в нeм особенного-то? Он думает, что он уже профессор и перестал бегать, но без беготни в футболе делать нечего», – сказал Пономарев.

    • Смолов стоит 3 миллиона евро.
    • Его контракт действует еще год.
    • У Смолова 45 матчей и 16 голов за сборную России.

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    Источник: Legalbet

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