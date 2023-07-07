Судья Второй лиги погиб в зоне СВО

РФС сообщил о смерти 31-летнего судьи Второй лиги Даниила Шеметова.

«Даниил Шеметов погиб в зоне СВО. РФС искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Первой лиге и уже получал ответственные матчи в Пути регионов Кубка России.

РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», – говорится в заявлении организации.