Судья Второй лиги погиб в зоне СВО

РФС сообщил о смерти 31-летнего судьи Второй лиги Даниила Шеметова.
«Даниил Шеметов погиб в зоне СВО. РФС искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Первой лиге и уже получал ответственные матчи в Пути регионов Кубка России.
РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», – говорится в заявлении организации.
- Шеметов судил во Второй лиге с сезона-2019/20.
- У него в активе 46 профессиональных матчей.
- В прошлом сезоне Кубка России Шеметов судил матч «Амкала».
Источник: ТАСС