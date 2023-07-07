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    Судья Второй лиги погиб в зоне СВО

    РФС сообщил о смерти 31-летнего судьи Второй лиги Даниила Шеметова.

    «Даниил Шеметов погиб в зоне СВО. РФС искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Первой лиге и уже получал ответственные матчи в Пути регионов Кубка России.

    РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», – говорится в заявлении организации.

    • Шеметов судил во Второй лиге с сезона-2019/20.
    • У него в активе 46 профессиональных матчей.
    • В прошлом сезоне Кубка России Шеметов судил матч «Амкала».

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    Источник: ТАСС

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