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    • РПЛ пошутила над фанатами ЦСКА на фоне последних трансферных новостей, но потом удалила пост

    РПЛ пошутила над фанатами ЦСКА на фоне последних трансферных новостей, но потом удалила пост

    Пресс-служба РПЛ опубликовала шутливый пост с мемом. Он посвящен болельщикам ЦСКА, которым в последние сутки приходится читать негативные трансферные новости.

    На видео геймер, сидя за компьютером, разбивает с досады оборудование.

    Через некоторое время РПЛ удалила пост.

    • Проведший 10 сезонов за ЦСКА защитник Марио Фернандес предпочел подписать контракт с «Зенитом».
    • Хесус Медина вскоре должен перейти из ЦСКА в «Спартак».
    • Сезон РПЛ стартует для ЦСКА 23 июля матчем против «Урала».

    В ответ на потери игроков ЦСКА может подписать футболистов «Локомотива».

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    Источник: «Бомбардир»

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