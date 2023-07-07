РПЛ пошутила над фанатами ЦСКА на фоне последних трансферных новостей, но потом удалила пост

Пресс-служба РПЛ опубликовала шутливый пост с мемом. Он посвящен болельщикам ЦСКА, которым в последние сутки приходится читать негативные трансферные новости.

На видео геймер, сидя за компьютером, разбивает с досады оборудование.

Через некоторое время РПЛ удалила пост.

Проведший 10 сезонов за ЦСКА защитник Марио Фернандес предпочел подписать контракт с «Зенитом».

Хесус Медина вскоре должен перейти из ЦСКА в «Спартак».

Сезон РПЛ стартует для ЦСКА 23 июля матчем против «Урала».

В ответ на потери игроков ЦСКА может подписать футболистов «Локомотива».