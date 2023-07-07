«Ничего такого нет»: агент Медины – о переходе в «Спартак»

Ренато Биттар, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, отрицает, что его клиент близок к трансферу в «Спартак».

«Подтверждаю ли я переход Медины в «Спартак»? Нет, ничего такого нет», – сказал агент.

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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