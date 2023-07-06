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    «ПСЖ» пригрозил Мбаппе продажей его партнеров по команде

    «ПСЖ» продолжает убеждать Килиана Мбаппе не уходить из клуба через год в качестве свободного агента.

    Клуб пригрозил 24-летнему футболисту продажей партнеров по команде, если он не передумает в ближайшее время.

    Условие парижан – продление контракта или трансфер до 31 июля этого года.

    При этом в «ПСЖ» понимают, что не могут насильно заставить Мбаппе заключить новое соглашение, либо получить от него согласие на уход текущим летом.

    • «Реал» и «Ливерпуль» готовы заплатить за нападающего 200 миллионов евро.
    • Французский клуб торопит игрока с решением по будущему, чтобы не платить ему 40-миллионный бонус за лояльность.

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    Источник: Sky Sports

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