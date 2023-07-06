«ПСЖ» пригрозил Мбаппе продажей его партнеров по команде

«ПСЖ» продолжает убеждать Килиана Мбаппе не уходить из клуба через год в качестве свободного агента.
Клуб пригрозил 24-летнему футболисту продажей партнеров по команде, если он не передумает в ближайшее время.
Условие парижан – продление контракта или трансфер до 31 июля этого года.
При этом в «ПСЖ» понимают, что не могут насильно заставить Мбаппе заключить новое соглашение, либо получить от него согласие на уход текущим летом.
- «Реал» и «Ливерпуль» готовы заплатить за нападающего 200 миллионов евро.
- Французский клуб торопит игрока с решением по будущему, чтобы не платить ему 40-миллионный бонус за лояльность.
Источник: Sky Sports