Зинченко вошел в топ-3 лучших левых защитников мира по версии ESPN

Портал ESPN составил рейтинг лучших левых защитников мира.
Первое место в рейтинге занял Альфонсо Дэвис из «Баварии». Украинец Александр Зинченко из «Арсенала» стал третьим.
Топ-10 левых защитников мира по версии ESPN:
- Альфонсо Дэвис («Бавария»);
- Тео Эрнандес («Милан»);
- Александр Зинченко («Арсенал»);
- Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
- Натан Аке («Манчестер Сити»);
- Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);
- Первис Эступиньян («Брайтон»);
- Алекс Бальде («Барселона»);
- Рафаэль Геррейру («Боруссия» / «Бавария»);
- ЛеонЛеонардо Спинаццола («Рома»).
Источник: ESPN