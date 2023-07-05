Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Зинченко вошел в топ-3 лучших левых защитников мира по версии ESPN

    Зинченко вошел в топ-3 лучших левых защитников мира по версии ESPN

    Портал ESPN составил рейтинг лучших левых защитников мира.

    Первое место в рейтинге занял Альфонсо Дэвис из «Баварии». Украинец Александр Зинченко из «Арсенала» стал третьим.

    Топ-10 левых защитников мира по версии ESPN:

    1. Альфонсо Дэвис («Бавария»);
    2. Тео Эрнандес («Милан»);
    3. Александр Зинченко («Арсенал»);
    4. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
    5. Натан Аке («Манчестер Сити»);
    6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);
    7. Первис Эступиньян («Брайтон»);
    8. Алекс Бальде («Барселона»);
    9. Рафаэль Геррейру («Боруссия» / «Бавария»);
    10. ЛеонЛеонардо Спинаццола («Рома»).

    Новости по теме
    Актер Тактаров: «Никогда не взял бы Зинченко к себе в команду» 5
    Колосков: «Наши футболисты правильно воспринимают провокационные заявления Зинченко» 2
    Широков ответил Зинченко: «Российские футболисты поддерживают свою страну, а не страну 404» 32
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2023 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5484

      Питерский князь 3 часа назад

      Не удивлюсь, если в сложившейся ситуации, скоро войдет топ3 ГАЛАКТИКИ!
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15388

      Алексей З 6 часов назад

      Побойтесь бога.
      В оборонительных действиях очень средний игрок , в атаке получше.
      Его место всё же в центре поля. ИМХО

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      valsbaston > Алексей З 4 часа назад

      ESPNу виднее.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Чермындыр 6 часов назад

      Зина - игрок определенно высокого уровня. Но тройка лучших - явно перебор. Робертсон, Аке сильнее наголову. Да и Шоу точно не хуже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1632

      koli4ka 7 часов назад

      ну думаю,что к вечеру помоев на Сашкину голову пару бочек от "справедливых" болел да наберется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12249

      ВетеR 7 часов назад

      у узких свой рейтинг, там Соболев и Джикия герои, ещё рукоблуд Д

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      valsbaston 7 часов назад

      Ни одного расеянина в рейтинге. Ни слева, ни справа, ни в центре )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 