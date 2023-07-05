Смородская назвала чемпионат, игроки из которого никогда не поедут в Россию

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможный переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак».

«Поедут ли игроки из АПЛ в Россию? Не поедут, думаю, что не поедут. 100% уверена. Думаю ли я так из-за мировой ситуации? Да.

Учитываю ли я при этом тот факт, что нынешние легионеры в РПЛ чувствуют себя небезопасно в России? Я не знаю про легионеров, я знаю про тех, кто собирается приехать. Думаю, что вряд ли», – сказала Смородская.