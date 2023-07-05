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    • Смородская назвала чемпионат, игроки из которого никогда не поедут в Россию

    Смородская назвала чемпионат, игроки из которого никогда не поедут в Россию

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможный переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак».

    «Поедут ли игроки из АПЛ в Россию? Не поедут, думаю, что не поедут. 100% уверена. Думаю ли я так из-за мировой ситуации? Да.

    Учитываю ли я при этом тот факт, что нынешние легионеры в РПЛ чувствуют себя небезопасно в России? Я не знаю про легионеров, я знаю про тех, кто собирается приехать. Думаю, что вряд ли», – сказала Смородская.

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    Источник: «ВсеПроСпорт«

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +138

      AlexanderFCSM 1 час назад

      хотел пошутить про пава, жира и билю, но допустм мозес? и зенитовский снизу еще огромный список назвал, смородская курит что-то

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      Рейтинг: +5031

      fakeid 1 час назад

      тошич, иванович, влашич, хави гарсия, ловрен, чорлука, норманн. список неполный.

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