Уткин – об избитой в Чечне журналистке Милашиной: «Завидую ее силе духа. Бить и брить налысо женщину – позор»

Блогер Василий Уткин поддержал избитую в Чечне журналистку Елену Милашину.

4 июля в Грозном неизвестные люди в масках напали на журналистку и адвоката Александра Немова.

У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломаны пальцы на руках.

Женщину обрили и облили зеленкой.

«Сочувствую, поддерживаю и всячески солидарен с героической женщиной, которую робею называть коллегой – что наш спортивный треп рядом с ее работой – с Еленой Милашиной (власти считают иноагентом), которую сегодня зверски избили в Грозном. Завидую силе ее духа и верности профессии.

Бить, брить налысо, позорить (пытаться!) женщину – позор само по себе.

Я не знаком с Еленой Милашиной. Но если мне представится возможность – я поцелую ее туфлю. Она символ профессии», – написал Уткин в телеграме.