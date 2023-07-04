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    • Уткин – об избитой в Чечне журналистке Милашиной: «Завидую ее силе духа. Бить и брить налысо женщину – позор»

    Уткин – об избитой в Чечне журналистке Милашиной: «Завидую ее силе духа. Бить и брить налысо женщину – позор»

    Блогер Василий Уткин поддержал избитую в Чечне журналистку Елену Милашину.

    • 4 июля в Грозном неизвестные люди в масках напали на журналистку и адвоката Александра Немова.
    • У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломаны пальцы на руках.
    • Женщину обрили и облили зеленкой.

    «Сочувствую, поддерживаю и всячески солидарен с героической женщиной, которую робею называть коллегой – что наш спортивный треп рядом с ее работой – с Еленой Милашиной (власти считают иноагентом), которую сегодня зверски избили в Грозном. Завидую силе ее духа и верности профессии.

    Бить, брить налысо, позорить (пытаться!) женщину – позор само по себе.

    Я не знаком с Еленой Милашиной. Но если мне представится возможность – я поцелую ее туфлю. Она символ профессии», – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    04.07.2023 23:28
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