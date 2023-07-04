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    Маунт объявил об уходе из «Челси»

    Полузащитник Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси».

    «Учитывая спекуляции в течение последних шести месяцев, это, возможно, не станет для вас сюрпризом, но от этого не легче сообщать о том, что я принял решение покинуть «Челси».

    Я подумал, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление, поэтому хочу прямо сказать вам, как я благодарен за вашу поддержку за последние 18 лет. Я знаю, что некоторые из вас не будут довольны моим решением, но это то, что нужно мне в данный момент карьеры.

    Я пришел в «Челси», когда мне было шесть лет, и мы прошли через многое вместе: выиграли молодежный кубок, награду игроку года, Суперкубок, клубный чемпионат мира. И, конечно, была незабываемая ночь, когда мы взяли Лигу чемпионов...

    Желаю вам всего наилучшего», – сказал Маунт в обращении к болельщикам «Челси» в соцсетях.

    • Сообщалось, что «МЮ» покупает полузащитника за 60 миллионов фунтов.
    • В прошедшем сезоне Маунт забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
    • Его соглашение с «Челси» истекало в 2024 году, и сторонам не удалось договориться о его продлении.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.07.2023 22:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +349

      Nikita Suarez 4 часа назад

      Давай в ливерпуль!

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