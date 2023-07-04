Полузащитник Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси».

«Учитывая спекуляции в течение последних шести месяцев, это, возможно, не станет для вас сюрпризом, но от этого не легче сообщать о том, что я принял решение покинуть «Челси».

Я подумал, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление, поэтому хочу прямо сказать вам, как я благодарен за вашу поддержку за последние 18 лет. Я знаю, что некоторые из вас не будут довольны моим решением, но это то, что нужно мне в данный момент карьеры.

Я пришел в «Челси», когда мне было шесть лет, и мы прошли через многое вместе: выиграли молодежный кубок, награду игроку года, Суперкубок, клубный чемпионат мира. И, конечно, была незабываемая ночь, когда мы взяли Лигу чемпионов...

Желаю вам всего наилучшего», – сказал Маунт в обращении к болельщикам «Челси» в соцсетях.