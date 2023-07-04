Деспотович: «Кононов должен с детьми работать – это его уровень»

Экс-нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о тренере Олеге Кононове.

– Про Кононова говорят: слишком спокойный, не может мотивировать команду.

– Он вообще с детьми должен работать. Когда я открою академию в Сербии, приглашу Кононова. Это его уровень. Тренер футбольного клуба должен иметь какой-то стержень. А он тихий всегда.

Плюс если тренер на что-то претендует, то обязан быть хорошим психологом. Главное, что мне нравилось в Слуцком – он прекрасно умел находить максимум в каждом футболисте и делать так, чтобы каждый футболист давал даже больше, чем сто процентов.

Вот если смотреть по тренировкам, ни один тренер не поставит меня на игру. Но надо понимать: одни тренируются плохо, а играют хорошо, а другие на тренировках короли, а в играх пропадают. Такие моменты надо чувствовать.

– Кононов ведь в «Спартаке» работал.

– Не знаю, как он вообще туда попал. Наверное, это заслуга агента.