Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Деспотович: «Кононов должен с детьми работать – это его уровень»

    Деспотович: «Кононов должен с детьми работать – это его уровень»

    Экс-нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о тренере Олеге Кононове.

    – Про Кононова говорят: слишком спокойный, не может мотивировать команду.

    – Он вообще с детьми должен работать. Когда я открою академию в Сербии, приглашу Кононова. Это его уровень. Тренер футбольного клуба должен иметь какой-то стержень. А он тихий всегда.

    Плюс если тренер на что-то претендует, то обязан быть хорошим психологом. Главное, что мне нравилось в Слуцком – он прекрасно умел находить максимум в каждом футболисте и делать так, чтобы каждый футболист давал даже больше, чем сто процентов.

    Вот если смотреть по тренировкам, ни один тренер не поставит меня на игру. Но надо понимать: одни тренируются плохо, а играют хорошо, а другие на тренировках короли, а в играх пропадают. Такие моменты надо чувствовать.

    – Кононов ведь в «Спартаке» работал.

    – Не знаю, как он вообще туда попал. Наверное, это заслуга агента.

    Новости по теме
    Деспотович рассказал о долгах по зарплате в тульском «Арсенале»
    «Леонида со мной не разговаривала»: Деспотович раскрыл причину перевода в дубль «Рубина» 2
    Деспотович хочет получить паспорт РФ: «Быть российским гражданином – большая честь»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5026

      fakeid 3 часа назад

      был бы он поляк - ещё понял бы его высказывания. а так игрочишка уровня фнл-2, который тут вздумал поучать тренеров, возглавлявшие не последние клубы, и даже сборную. мудак, в общем.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 