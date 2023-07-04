Аршавин: «Пиняев больше похож на Роналду, чем на меня. Я более тонкий футболист»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин отказался сравнивать нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева с собой.
«Я бы хотел увидеть Пиняева в «Зените», но я уже много раз говорил, что у него другие качества, всe равно главное – это скорость, летит подобно ракете. Он понимает, когда нужно расставаться с мячом, но мне кажется, что я более тонкий футболист, у меня больше завязано на голову и решения.
Я его с собой не ассоциирую, для меня Сергей – Криштиану Роналду. Как он играет, его стиль, он больше похож на португальца», – сказал Аршавин в видео на ютуб-канале «ТакойФутбол».
- «Локо» купил 18-летнего футболиста зимой за 2,6 миллиона евро.
- Он забил 2 гола в 12 матчах.
- Рыночная стоимость Пиняева – 7 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»