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    • Аршавин: «Пиняев больше похож на Роналду, чем на меня. Я более тонкий футболист»

    Аршавин: «Пиняев больше похож на Роналду, чем на меня. Я более тонкий футболист»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин отказался сравнивать нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева с собой.

    «Я бы хотел увидеть Пиняева в «Зените», но я уже много раз говорил, что у него другие качества, всe равно главное – это скорость, летит подобно ракете. Он понимает, когда нужно расставаться с мячом, но мне кажется, что я более тонкий футболист, у меня больше завязано на голову и решения.

    Я его с собой не ассоциирую, для меня Сергей – Криштиану Роналду. Как он играет, его стиль, он больше похож на португальца», – сказал Аршавин в видео на ютуб-канале «ТакойФутбол».

    • «Локо» купил 18-летнего футболиста зимой за 2,6 миллиона евро.
    • Он забил 2 гола в 12 матчах.
    • Рыночная стоимость Пиняева – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4327

      Ziklop 5 часов назад

      Андрюша твоей тонкости, всегда не хватало физики.

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      Рейтинг: +4852

      Эном айс > Ziklop 5 часов назад

      Красные щёки ( в данном случае) не есть признак здоровья, соответственно и физика была только вспышками.

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