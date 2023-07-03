Семин дал совет Миранчуку по выбору нового клуба

Давай в Россию, в столицу, пусть у москвичей появится хотя бы надежда на чемпионство) а так хоть в Спартак, хоть в ЦСКА, хоть в Динамо.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Все нюансы между «Торино» и «Аталантой», да и не только между ними, а любыми командами, связаны с деньгами. Идет торговля – это нормальный процесс.
Хорошо, что Алексей в этом году имел игровую практику, это – самое важное. В этом игровом тонусе у Миранчука были шансы себя проявить, а в матче с «Фиорентиной» он забил гол, который внесли в топ-50 лучших по итогам сезона. Очень приятно, ведь это уже определенное достижение, и все потому, что Леша играет.
Миранчуку стоит стараться попасть в ту команду, где в него будет верить и подсказывать. Алексею нужен тот тренер, который сможет правильно развить его талант.
Миранчук без сомнений талантливый футболист! Ему стоит остаться в Европе, почему нет? Леша должен остаться там, где имеет контракт и играет», – сказал Семин.
- Миранчук играет в Италии с 2020 года.
- В прошедшем сезоне он провел 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
- Сообщалось, что «Аталанта» требовала за россиянина 12 млн евро, а «Торино» был готов заплатить только 7 миллионов.