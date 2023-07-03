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    Семин дал совет Миранчуку по выбору нового клуба

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Все нюансы между «Торино» и «Аталантой», да и не только между ними, а любыми командами, связаны с деньгами. Идет торговля – это нормальный процесс.

    Хорошо, что Алексей в этом году имел игровую практику, это – самое важное. В этом игровом тонусе у Миранчука были шансы себя проявить, а в матче с «Фиорентиной» он забил гол, который внесли в топ-50 лучших по итогам сезона. Очень приятно, ведь это уже определенное достижение, и все потому, что Леша играет.

    Миранчуку стоит стараться попасть в ту команду, где в него будет верить и подсказывать. Алексею нужен тот тренер, который сможет правильно развить его талант.

    Миранчук без сомнений талантливый футболист! Ему стоит остаться в Европе, почему нет? Леша должен остаться там, где имеет контракт и играет», – сказал Семин.

    • Миранчук играет в Италии с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне он провел 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
    • Сообщалось, что «Аталанта» требовала за россиянина 12 млн евро, а «Торино» был готов заплатить только 7 миллионов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3748

      acor94 6 часов назад

      Давай в Россию, в столицу, пусть у москвичей появится хотя бы надежда на чемпионство) а так хоть в Спартак, хоть в ЦСКА, хоть в Динамо.

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      Рейтинг: +1281

      SLADE2019 7 часов назад

      Такой совет и бабка базарная даст. Остаться там, где контракт и играет. Мыслитель.

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