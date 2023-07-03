Ковтун: «Игровая карьера могла продлиться дольше, если бы не бромантан»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился воспоминаниями о допинг-скандале со своим участием.

– Последнюю игру за сборную вы провели 20 августа 2003 года с командой Израиля, хотя должны были ехать и на последующий матч с ирландцами, который пропустили после обнаружения бромантана. Что чувствовали тогда?

– Был шокирован. Это серьезная тема, она не прошла бесследно. Ведь еще было ощущение, что карьера могла и подольше продлиться, если бы не было всех этих ситуаций.

После этого возникла пауза в выступлениях, потому что надо было привести в порядок организм, очиститься. Так вышло, что людям доверились – они якобы хотели помочь, а на деле всех подставили.

Эти люди – Катулин, Чернышов – впоследствии отпирались, отнекивались. Но все равно эта история давно известна. Не знаю, почему они решили это игрокам давать.

Ведь и удовлетворения от эффекта ни у кого не было, как понимаю. А вот организм пришлось приводить в порядок, ездить на барокамеры. Месяцами пришлось вытаскивать.

– Как думаете, могли бы подольше задержаться в «Спартаке», если бы не было паузы из-за этой истории?

– В «Спартаке» – нет. А вот в сборной мог бы еще поиграть. А так, оставался еще этот отпечаток. Считай, сам исправлял за кого-то какие-то ошибки.