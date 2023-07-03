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    • Ковтун: «Игровая карьера могла продлиться дольше, если бы не бромантан»

    Ковтун: «Игровая карьера могла продлиться дольше, если бы не бромантан»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился воспоминаниями о допинг-скандале со своим участием.

    – Последнюю игру за сборную вы провели 20 августа 2003 года с командой Израиля, хотя должны были ехать и на последующий матч с ирландцами, который пропустили после обнаружения бромантана. Что чувствовали тогда?

    – Был шокирован. Это серьезная тема, она не прошла бесследно. Ведь еще было ощущение, что карьера могла и подольше продлиться, если бы не было всех этих ситуаций.

    После этого возникла пауза в выступлениях, потому что надо было привести в порядок организм, очиститься. Так вышло, что людям доверились – они якобы хотели помочь, а на деле всех подставили.

    Эти люди – Катулин, Чернышов – впоследствии отпирались, отнекивались. Но все равно эта история давно известна. Не знаю, почему они решили это игрокам давать.

    Ведь и удовлетворения от эффекта ни у кого не было, как понимаю. А вот организм пришлось приводить в порядок, ездить на барокамеры. Месяцами пришлось вытаскивать.

    – Как думаете, могли бы подольше задержаться в «Спартаке», если бы не было паузы из-за этой истории?

    – В «Спартаке» – нет. А вот в сборной мог бы еще поиграть. А так, оставался еще этот отпечаток. Считай, сам исправлял за кого-то какие-то ошибки.

    • Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год.
    • Он провел 50 матчей за сборную России.
    • Юрий закончил карьеру в 2007-м, когда ему было 37 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18837

      NewLife 10 часов назад

      Взрослый дядя прикидывается дошкольником. На кого рассчитаны эти всхлипывания. Допустил ошибку, признай и не вали на других. Никогда мне не нравился, как игрок - угловатый, не скоординированный.

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      Ответить
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      Рейтинг: +197

      erybov1965 11 часов назад

      Вот как бывает,1-2 проходимца за несколько месяцев могут испортить все,что было достигнуто.А неадекваты будут помнить всю жизнь,хотя ситуации совсем не знают.

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      Рейтинг: +5462

      Питерский князь 11 часов назад

      Броматановые мясные!
      Позорище РПЛ футбола!
      :)))

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