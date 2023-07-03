Ковтун: «Игровая карьера могла продлиться дольше, если бы не бромантан»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился воспоминаниями о допинг-скандале со своим участием.
– Последнюю игру за сборную вы провели 20 августа 2003 года с командой Израиля, хотя должны были ехать и на последующий матч с ирландцами, который пропустили после обнаружения бромантана. Что чувствовали тогда?
– Был шокирован. Это серьезная тема, она не прошла бесследно. Ведь еще было ощущение, что карьера могла и подольше продлиться, если бы не было всех этих ситуаций.
После этого возникла пауза в выступлениях, потому что надо было привести в порядок организм, очиститься. Так вышло, что людям доверились – они якобы хотели помочь, а на деле всех подставили.
Эти люди – Катулин, Чернышов – впоследствии отпирались, отнекивались. Но все равно эта история давно известна. Не знаю, почему они решили это игрокам давать.
Ведь и удовлетворения от эффекта ни у кого не было, как понимаю. А вот организм пришлось приводить в порядок, ездить на барокамеры. Месяцами пришлось вытаскивать.
– Как думаете, могли бы подольше задержаться в «Спартаке», если бы не было паузы из-за этой истории?
– В «Спартаке» – нет. А вот в сборной мог бы еще поиграть. А так, оставался еще этот отпечаток. Считай, сам исправлял за кого-то какие-то ошибки.
- Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год.
- Он провел 50 матчей за сборную России.
- Юрий закончил карьеру в 2007-м, когда ему было 37 лет.