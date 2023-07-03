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  • Ковтун: «Игровая карьера могла продлиться дольше, если бы не бромантан»

Ковтун: «Игровая карьера могла продлиться дольше, если бы не бромантан»

3 июля 2023, 11:55
2

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился воспоминаниями о допинг-скандале со своим участием.

– Последнюю игру за сборную вы провели 20 августа 2003 года с командой Израиля, хотя должны были ехать и на последующий матч с ирландцами, который пропустили после обнаружения бромантана. Что чувствовали тогда?

– Был шокирован. Это серьезная тема, она не прошла бесследно. Ведь еще было ощущение, что карьера могла и подольше продлиться, если бы не было всех этих ситуаций.

После этого возникла пауза в выступлениях, потому что надо было привести в порядок организм, очиститься. Так вышло, что людям доверились – они якобы хотели помочь, а на деле всех подставили.

Эти люди – Катулин, Чернышов – впоследствии отпирались, отнекивались. Но все равно эта история давно известна. Не знаю, почему они решили это игрокам давать.

Ведь и удовлетворения от эффекта ни у кого не было, как понимаю. А вот организм пришлось приводить в порядок, ездить на барокамеры. Месяцами пришлось вытаскивать.

– Как думаете, могли бы подольше задержаться в «Спартаке», если бы не было паузы из-за этой истории?

– В «Спартаке» – нет. А вот в сборной мог бы еще поиграть. А так, оставался еще этот отпечаток. Считай, сам исправлял за кого-то какие-то ошибки.

  • Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год.
  • Он провел 50 матчей за сборную России.
  • Юрий закончил карьеру в 2007-м, когда ему было 37 лет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Ковтун Юрий
Комментарии (2)
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erybov1965
1688377241
Вот как бывает,1-2 проходимца за несколько месяцев могут испортить все,что было достигнуто.А неадекваты будут помнить всю жизнь,хотя ситуации совсем не знают.
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NewLife
1688378005
Взрослый дядя прикидывается дошкольником. На кого рассчитаны эти всхлипывания. Допустил ошибку, признай и не вали на других. Никогда мне не нравился, как игрок - угловатый, не скоординированный.
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