Агент Габигола отреагировал на новость о требуемых 5,5 млн в год от «Спартака»

Футбольный агент Хуниор Педроса, представляющий интересы форварда «Фламенго» Габигола, подтвердил, что ведет переговоры с российским клубом.

Сегодня стало известно, что нападающий потребовал у «Спартака» зарплату 5,5 миллиона в год.

«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом.

Но данная информация (о зарплате) не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», – сказал агент.