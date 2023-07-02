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  • Агент Габигола отреагировал на новость о требуемых 5,5 млн в год от «Спартака»

Агент Габигола отреагировал на новость о требуемых 5,5 млн в год от «Спартака»

2 июля 2023, 22:22
3

Футбольный агент Хуниор Педроса, представляющий интересы форварда «Фламенго» Габигола, подтвердил, что ведет переговоры с российским клубом.

Сегодня стало известно, что нападающий потребовал у «Спартака» зарплату 5,5 миллиона в год.

«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом.

Но данная информация (о зарплате) не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», – сказал агент.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Фламенго Барбоза Габриэл
Комментарии (3)
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шахта Заполярная
1688334290
Поди пронемытые средства запустили дезу
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zigbert
1688389324
Пусть в данном случае и появилось опровержение, однако бразильские игроки хорошо осведомлены и знают где можно хорошо заработать.
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