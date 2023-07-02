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    • Агент Габигола отреагировал на новость о требуемых 5,5 млн в год от «Спартака»

    Агент Габигола отреагировал на новость о требуемых 5,5 млн в год от «Спартака»

    Футбольный агент Хуниор Педроса, представляющий интересы форварда «Фламенго» Габигола, подтвердил, что ведет переговоры с российским клубом.

    Сегодня стало известно, что нападающий потребовал у «Спартака» зарплату 5,5 миллиона в год.

    «К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом.

    Но данная информация (о зарплате) не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», – сказал агент.

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    Источник: Sport24

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    02.07.2023 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная 3 часа назад

      Поди пронемытые средства запустили дезу

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