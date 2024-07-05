Агент бразильского форварда «Фламенго» высказался об интересе российского клуба к игроку

Агент футболиста «Фламенго» Габриэла Барбозы Хуниор Педросо прокомментировал интерес к игроку со стороны клубов из России.
«Есть один российский клуб, который очень любит Габигола, но на данный момент ничего конкретного», – пояснил агент.
- 27-летний бразилец Габриэл Барбоза, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета «Фламенго» с 2019 года. Всего в активе игрока 151 гол и 40 ассистов в 281 поединках за бразильский коллектив.
- В текущем розыгрыше национального чемпионата Габриэл отметился 1 голом в 5 играх.
- На счету Барбозы 5 голов в 18 матчах за сборную Бразилии.
- Ранее в СМИ появились сведения об интересе российских клубов к игроку.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»