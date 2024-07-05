Агент бразильского форварда «Фламенго» высказался об интересе российского клуба к игроку

Агент футболиста «Фламенго» Габриэла Барбозы Хуниор Педросо прокомментировал интерес к игроку со стороны клубов из России.

«Есть один российский клуб, который очень любит Габигола, но на данный момент ничего конкретного», – пояснил агент.