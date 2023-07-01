Дзюба рассказал, видит ли себя тренером в будущем

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба порассуждал о своем будущем в футболе после завершения игровой карьеры.
«Подумываю в будущем о тренерской карьере. Мне пока еще рано. Но в целом хочу попробовать тренером.
Все говорят, что это другой мир. Мне это интересно. Футболисты, когда становятся тренерами, меняются. А я хочу оставаться собой», – сказал 34-летний форвард.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Клуб продлил контракт с игроком по схеме «1+1».
Источник: «Матч ТВ»