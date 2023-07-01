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    Дзюба рассказал, видит ли себя тренером в будущем

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба порассуждал о своем будущем в футболе после завершения игровой карьеры.

    «Подумываю в будущем о тренерской карьере. Мне пока еще рано. Но в целом хочу попробовать тренером.

    Все говорят, что это другой мир. Мне это интересно. Футболисты, когда становятся тренерами, меняются. А я хочу оставаться собой», – сказал 34-летний форвард.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с игроком по схеме «1+1».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.07.2023 16:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4828

      Эном айс 10 часов назад

      Игрок может (при собственном величии) быть дерьмовым человеком.
      Но если тренер по личным качествам не проходит простейшие тесты на человечность, можно даже сказать тесты на психическое здоровье, то цена такому тренеру -грош ломаный...
      Да, и того не стоит.

      4
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      Рейтинг: +11705

      alex1951 11 часов назад

      Секс-тренером? ОК....будет давать новичкам мастер-класс)))

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      Рейтинг: +57

      Айболид 11 часов назад

      Нормальный такой тренер будет . По рукопашке .

      0
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