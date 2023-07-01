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    • Черчесов вспомнил о победе над Испанией на ЧМ-2018: она случилась ровно 5 лет назад

    Черчесов вспомнил о победе над Испанией на ЧМ-2018: она случилась ровно 5 лет назад

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о выигранном матче с Испанией на домашнем чемпионате мира 2018 года.

    • Сегодня, 1 июля, этой победе исполнилось 5 лет.
    • Россияне в 1/4 финала ЧМ вылетели от Хорватии.

    – Сколько раз вы пересматривали матч Россия – Испания?

    – Один.

    – И когда это было?

    – На следующий день после той игры в «Лужниках». Наш тренерский штаб дал ребятам выходной на 2 июля, а мы сами начали готовиться в Новогорске к четвертьфиналу.

    – Трудно поверить, что за эти пять лет вы ни разу не натыкались на хайлайты игры – по ТВ или в интернете.

    – Вы ведь меня спросили о полном матче, а отдельные эпизоды, конечно, не раз попадались на глаза. Чаще всего – волшебная нога Игоря [Акинфеева], но не только она (смеется).

    – После того самого сейва Акинфеева на поле началась куча мала, но вас в ней не оказалось. И в целом ваша реакция показалась довольно сдержанной. Неужели не разрывало от радости, как других?

    – У каждого свой характер. Мои эмоции чаще всего остаются внутри, а в тот момент я уже начал думать, как мы будем готовиться к следующей игре.

    Аппетит приходит во время еды, и всем нам хотелось пройти тогда как можно дальше. И морально, и физически мы были к этому готовы, что и показал матч с Хорватией.

    По прошествии пяти лет могу только еще раз поблагодарить РФС, весь наш тренерский и административный штаб, а также всех ребят, которые отдали тогда все силы и эмоции без остатка ради своих болельщиков и своей страны.

    – Перед матчем Испания считалась очевидным фаворитом. А те, кто вас сильно не любят, при каждом удобном случае до сих пор напоминают, что Россия победила чуть ли не случайно и на фоне ужасной по качеству игры. Что скажете на это?

    – Понятно, что на бумаге фаворитом нашей пары считалась Испания, но мы-то сами при этом не считали себя аутсайдерами (смеется). Какая разница, кто там и что говорил со стороны, если внутри команды у ребят не было никакого страха или пиетета?

    Мы видели, что у Испании не было присущего ей куража на этом турнире, а экстренная смена тренера ей не столько помогла, сколько, видимо, помешала.

    Мы готовились играть против конкретной команды в конкретный день 1 июля 2018 года и в заданных условиях, а не думали о том, что нам будет противостоять воспеваемый кем-то мегафаворит. Если бы так думали, то вряд ли смогли бы добраться с Испанией даже до дополнительного времени.

    Что касается качества игры, то пусть эти критиканы скажут в лицо нашим ребятам, как они ужасно сыграли! Против Испании, всегда владеющей мячом больше соперника, была выбрана такая тактика, которая могла принести успех.

    Ребята отменно выполнили задачу и выложились не на 100, а на 150 процентов. Да, у испанцев возникли голевые моменты, но как их может не быть у такой команды?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2023 14:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      witalik 12 часов назад

      А ещё была великая победа над непобедимой доселе Андоррой 2:1, великий спермотазоид Онопко забил два гола...Подскажите, коллеги, когда праздновать? Заранее спасибо...

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      Рейтинг: +1156

      SuperNils 13 часов назад

      Позорная была победа и случайная.

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      Рейтинг: +57

      Айболид > SuperNils 10 часов назад

      Позорная ? А ведь бывает аналогичная , но не позорная . Всё дело в соперниках .

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