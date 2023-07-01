«Зенит» назвал «Фламенго» цену на Клаудиньо

«Зенит» ведет переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо.
Петербургский клуб готов отпустить полузащитника за 17-18 миллионов евро.
Бразильцы пока предлагают 16 миллионов. Стороны близки к договоренности.
«Фламенго» уже согласовал с игроком контракт до декабря 2027 года.
- «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 12 млн евро.
- Бразилец забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
- Сообщалось, что «Фламенго» убедил хавбека вернуться на родину, пообещав более высокие шансы на попадание в сборную.
Источник: Globo Esporte