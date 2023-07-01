«Зенит» назвал «Фламенго» цену на Клаудиньо

«Зенит» ведет переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо.

Петербургский клуб готов отпустить полузащитника за 17-18 миллионов евро.

Бразильцы пока предлагают 16 миллионов. Стороны близки к договоренности.

«Фламенго» уже согласовал с игроком контракт до декабря 2027 года.