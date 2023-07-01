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    «Зенит» назвал «Фламенго» цену на Клаудиньо

    «Зенит» ведет переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо.

    Петербургский клуб готов отпустить полузащитника за 17-18 миллионов евро.

    Бразильцы пока предлагают 16 миллионов. Стороны близки к договоренности.

    «Фламенго» уже согласовал с игроком контракт до декабря 2027 года.

    • «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 12 млн евро.
    • Бразилец забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
    • Сообщалось, что «Фламенго» убедил хавбека вернуться на родину, пообещав более высокие шансы на попадание в сборную.

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    Источник: Globo Esporte

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    01.07.2023 12:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18786

      NewLife 12 часов назад

      Береги паспорт Клаудиненко, тебе теперь до пенсии с немытыми, в недалеком будущем в первой лиге.))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4354

      Иван Петров 1986 13 часов назад

      Да синит не хочет его отпускать, вот и накручивает цену.

      0
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      Рейтинг: +18553

      paracetamol > Иван Петров 1986 9 часов назад

      А в чем промблема?

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      Рейтинг: +4354

      Иван Петров 1986 > paracetamol 9 часов назад

      А у тебя в чем промблема?

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      Рейтинг: +291

      Napaleon Banapart 15 часов назад

      Бразильцы что то мутят не иначе. Чтоб они платили 16 мультов да неее. У них таких "самородков" пруд пруди. Где то тут подвох...

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      Рейтинг: +18553

      paracetamol > Napaleon Banapart 9 часов назад

      Для них это запредельное бабло!

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