Губернатор Калининградской области подтвердил переименование стадиона «Балтики»

Домашний стадион «Балтики» теперь будет называться «Ростех Арена».

Факт переименования подтвердил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

– Довольны тем, как эксплуатируется стадион в Калининграде в течение последних пяти лет после ЧМ-2018?

– Понятно, что задачу выхода на окупаемость в условиях последних лет (ковидных ограничений и так далее) достаточно сложно было выполнять. И тем не менее считаю, что последние два года наш стадион выигрывает все наши главные награды в области спортивного менеджмента.

Считаю, что управленческая команда стадиона достаточно неплохо работает и профессиональное сообщество признает это уже не первый год. Но есть и еще возможности.

Договоренности с «Ростехом» предусматривают в том числе и нейминг арены. Теперь это будет не «Стадион Калининград», а «Ростех Арена». Это тоже будет закрывать достаточно большой объем операционных расходов.

– Сумма нейминга известна?

– Думаю, что как только подпишем, официально сразу вам расскажем.