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  • Губернатор Калининградской области подтвердил переименование стадиона «Балтики»

Губернатор Калининградской области подтвердил переименование стадиона «Балтики»

1 июля 2023, 12:28
8

Домашний стадион «Балтики» теперь будет называться «Ростех Арена».

Факт переименования подтвердил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

– Довольны тем, как эксплуатируется стадион в Калининграде в течение последних пяти лет после ЧМ-2018?

– Понятно, что задачу выхода на окупаемость в условиях последних лет (ковидных ограничений и так далее) достаточно сложно было выполнять. И тем не менее считаю, что последние два года наш стадион выигрывает все наши главные награды в области спортивного менеджмента.

Считаю, что управленческая команда стадиона достаточно неплохо работает и профессиональное сообщество признает это уже не первый год. Но есть и еще возможности.

Договоренности с «Ростехом» предусматривают в том числе и нейминг арены. Теперь это будет не «Стадион Калининград», а «Ростех Арена». Это тоже будет закрывать достаточно большой объем операционных расходов.

– Сумма нейминга известна?

– Думаю, что как только подпишем, официально сразу вам расскажем.

  • «Балтика» вышла в РПЛ впервые за 25 лет.
  • Новый розыгрыш чемпионата России стартует 21 июля.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Балтика
Комментарии (8)
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Napaleon Banapart
1688205321
Да хоть Фикс Прайс Арена. На что играть есть и ладно)))
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evgevg13
1688212499
РосТехМонтажДрова
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witalik
1688214012
Балтика - РПЛ № 16
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witalik
1688214865
Прошу прощения, клуб надо назвать Серёга Чемезов - Балтика...
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