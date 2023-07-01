Губернатор Калининградской области подтвердил переименование стадиона «Балтики»

Прошу прощения, клуб надо назвать Серёга Чемезов - Балтика...
Домашний стадион «Балтики» теперь будет называться «Ростех Арена».
Факт переименования подтвердил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
– Довольны тем, как эксплуатируется стадион в Калининграде в течение последних пяти лет после ЧМ-2018?
– Понятно, что задачу выхода на окупаемость в условиях последних лет (ковидных ограничений и так далее) достаточно сложно было выполнять. И тем не менее считаю, что последние два года наш стадион выигрывает все наши главные награды в области спортивного менеджмента.
Считаю, что управленческая команда стадиона достаточно неплохо работает и профессиональное сообщество признает это уже не первый год. Но есть и еще возможности.
Договоренности с «Ростехом» предусматривают в том числе и нейминг арены. Теперь это будет не «Стадион Калининград», а «Ростех Арена». Это тоже будет закрывать достаточно большой объем операционных расходов.
– Сумма нейминга известна?
– Думаю, что как только подпишем, официально сразу вам расскажем.
- «Балтика» вышла в РПЛ впервые за 25 лет.
- Новый розыгрыш чемпионата России стартует 21 июля.