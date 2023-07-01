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    • Губернатор Калининградской области подтвердил переименование стадиона «Балтики»

    Губернатор Калининградской области подтвердил переименование стадиона «Балтики»

    Домашний стадион «Балтики» теперь будет называться «Ростех Арена».

    Факт переименования подтвердил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

    – Довольны тем, как эксплуатируется стадион в Калининграде в течение последних пяти лет после ЧМ-2018?

    – Понятно, что задачу выхода на окупаемость в условиях последних лет (ковидных ограничений и так далее) достаточно сложно было выполнять. И тем не менее считаю, что последние два года наш стадион выигрывает все наши главные награды в области спортивного менеджмента.

    Считаю, что управленческая команда стадиона достаточно неплохо работает и профессиональное сообщество признает это уже не первый год. Но есть и еще возможности.

    Договоренности с «Ростехом» предусматривают в том числе и нейминг арены. Теперь это будет не «Стадион Калининград», а «Ростех Арена». Это тоже будет закрывать достаточно большой объем операционных расходов.

    – Сумма нейминга известна?

    – Думаю, что как только подпишем, официально сразу вам расскажем.

    • «Балтика» вышла в РПЛ впервые за 25 лет.
    • Новый розыгрыш чемпионата России стартует 21 июля.

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    Источник: «Известия»

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    01.07.2023 12:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +155

      witalik 12 часов назад

      Прошу прощения, клуб надо назвать Серёга Чемезов - Балтика...

      0
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      Рейтинг: +155

      witalik 12 часов назад

      Балтика - РПЛ № 16

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2086

      evgevg13 13 часов назад

      РосТехМонтажДрова

      0
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      Рейтинг: +4826

      Бомбардиръ 15 часов назад

      Производители пива Балтика ещё не догадались использовать этот клуб как свою тёзку ради своей рекламы)

      0
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      Рейтинг: +291

      Napaleon Banapart > Бомбардиръ 14 часов назад

      Карлсберг является владельцем пива Балтика. Вроде как собираются сворачиваться.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4826

      Бомбардиръ > Napaleon Banapart 13 часов назад

      Есть такая компания ООО «Пивоваренная компания Балтика» с пивоваренным заводом «Балтика» в Санкт-Петербурге и его филиалами в России. Можем быть самостоятельными без оглядки на международную компанию Карлсберг)

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      Рейтинг: +291

      Napaleon Banapart > Бомбардиръ 13 часов назад

      Владельцем ООО «Пивоваренная компания Балтика» является скандинавский пивоваренный концерн Baltic Beverages Holding, принадлежащий Carlsberg Group (доля в уставном капитале 100 %). Сделка между Carlsberg и Anadolu Efes по продаже восьми пивоваренных заводов «Балтика» в России может закрыться в первом полугодии 2023 г. Были скандинавы станут турки.))

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      Рейтинг: +155

      witalik > Napaleon Banapart 12 часов назад

      Так, уважаемый, назовите новое название и новый бренд ФК "Балтика" Калининград. Я назвал, а Вы почему стесняетесь, Алханов бренд Балтики завсегда продаст...

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      Рейтинг: +291

      Napaleon Banapart > witalik 9 часов назад

      Я не понял о чем ты. Не в курсе кто такой Алханов и не слежу за ФК Балтика.

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      Рейтинг: +291

      Napaleon Banapart 15 часов назад

      Да хоть Фикс Прайс Арена. На что играть есть и ладно)))

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