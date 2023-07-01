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    • В «Локомотиве» отреагировали на слухи о расторжении контракта с Дзюбой

    В «Локомотиве» отреагировали на слухи о расторжении контракта с Дзюбой

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию, что клуб может прекратить сотрудничество с Артемом Дзюбой.

    Ряд телеграм-каналов сообщил, что будущее 34-летнего футболиста в московской команде оказалось под угрозой из-за его поведения в медиапространстве.

    На этой неделе Дзюба пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Леонида Слуцкого поменять ему трусы. Также он в шутку предложил сделать приятно актеру Валерию Равдину.

    «Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности. Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским «Волгарем», Артем играл в первом тайме, забил гол.

    Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы «Локовосток», люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, искренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит», – сказал Нагорных.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с нападающим по схеме «1+1».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.07.2023 11:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +155

      witalik 12 часов назад

      Локо-дроч-мотив! Чё то стрёмно в поездах с подобной политикой РЖД...Неужели нельзя профессионально осудить зарвавшегося ху..е..треба?

      0
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      Рейтинг: +18

      Val 46 13 часов назад

      у него какие-то увлечения одной направленности.

      0
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      Рейтинг: +232

      odessakmv 13 часов назад

      "о времена, о нравы!!!..." (с)

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      Рейтинг: +4828

      Эном айс 14 часов назад

      Состоявшиеся люди тепло общались, просили сделать им приятное...

      2
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      Рейтинг: +291

      Napaleon Banapart 15 часов назад

      Короче с Артемкой все в порядке. Настроение бодрое.. Рукопожатие крепкое... Работает с документами...

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