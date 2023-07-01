В «Локомотиве» отреагировали на слухи о расторжении контракта с Дзюбой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию, что клуб может прекратить сотрудничество с Артемом Дзюбой.

Ряд телеграм-каналов сообщил, что будущее 34-летнего футболиста в московской команде оказалось под угрозой из-за его поведения в медиапространстве.

На этой неделе Дзюба пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Леонида Слуцкого поменять ему трусы. Также он в шутку предложил сделать приятно актеру Валерию Равдину.

«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности. Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским «Волгарем», Артем играл в первом тайме, забил гол.

Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы «Локовосток», люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, искренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит», – сказал Нагорных.